Ersun Yanal yönetimden o ismi istedi! Fenerbahçe'de ikinci transfer...

Takvim'de yer alan habere göre sezon başında kadroya bedelsiz olarak dahil edilen Fransız futbolcu Adil Rami'nin gönderilmesi ve şanssız bir sakatlık geçirerek sezonu kapatan Sadık'ın ise sözleşmesinin dondurulması yönünde rapor veren teknik direktör Ersun Yanal'ın tecrübeli bir stoper takviyesi istediği öğrenildi.