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Ersun Yanal yönetimden o ismi istedi! Fenerbahçe'de ikinci transfer...
Ara transfer döneminde ilk bombayı, stoper mevkisinde oynayan Simon Falette'i kadrosuna katarak patlatan Fenerbahçe, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sarı-lacivertliler, defans bölgesine takviyeyi Falette ile sınırlı tutmayacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, yönetime verdiği ikinci isim ortaya çıktı. İşte detaylar...
10 Ocak 2020 Cuma 09:23
Güncelleme: 10.01.2020 09:23
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Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Fenerbahçe, ikinci yarıda zirve yarışından kopmamak adına ara transfer döneminin hareketli takımlarından olmaya aday.
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Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda ilk transferini Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'i kadrosuna katarak yapmıştı. Fenerbahçe'de stoper harekatı sürüyor.
Takvim'de yer alan habere göre sezon başında kadroya bedelsiz olarak dahil edilen Fransız futbolcu Adil Rami'nin gönderilmesi ve şanssız bir sakatlık geçirerek sezonu kapatan Sadık'ın ise sözleşmesinin dondurulması yönünde rapor veren teknik direktör Ersun Yanal'ın tecrübeli bir stoper takviyesi istediği öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin gündeminde birçok isim olmasına rağmen bir isim ön plana çıktı. İşte o futbolcu...
Yanal'ın bu nedenle HerthaBerlin'de oynayan JordanTorunarigha'nın ismini ikinci plana attığı ve listesinin ilk sırasına Aytemiz Alanyaspor'luWelinton'un ismini yazdığı öğrenildi.