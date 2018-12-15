Ersun Yanal Samandıraya adım attı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, takımı ile birlikte Samandıra'daki ilk idmanına çıktı.
15 Aralık 2018 Cumartesi, 20:33:46
Güncelleme: 20:34:17
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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştiren ve bir bölümü FB TV'den naklen yayımlanan antrenmanla sarı-lacivertlile ekip Spor Toto Süper Lig'de 17 Aralık Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynayacağı maça hazırlandı.
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Fenerbahçe'de ikinci kez göreve gelen Ersun Yanal, antrenmandan önce futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı.
Ersun Yanal'ın yardımcıları Volkan Kazak, Niyazi Eniseler ve Recep Karatepe de antrenmanda yer aldı.