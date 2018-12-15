Ersun Yanal Samandıraya adım attı! - Galeri - Fotomaç
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Ersun Yanal Samandıra'ya adım attı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, takımı ile birlikte Samandıra'daki ilk idmanına çıktı.
15 Aralık 2018 Cumartesi, 20:33:46 Güncelleme: 20:34:17
Ersun Yanal Samandıraya adım attı!

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştiren ve bir bölümü FB TV'den naklen yayımlanan antrenmanla sarı-lacivertlile ekip Spor Toto Süper Lig'de 17 Aralık Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynayacağı maça hazırlandı.

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Ersun Yanal Samandıraya adım attı!

Fenerbahçe'de ikinci kez göreve gelen Ersun Yanal, antrenmandan önce futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı.

Ersun Yanal Samandıraya adım attı!

Ersun Yanal'ın yardımcıları Volkan Kazak, Niyazi Eniseler ve Recep Karatepe de antrenmanda yer aldı.

Ersun Yanal Samandıraya adım attı!
Ersun Yanal Samandıraya adım attı!
Ersun Yanal Samandıraya adım attı!
Ersun Yanal Samandıraya adım attı!
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