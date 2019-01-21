Ersun Yanal: Giydiğiniz formanın kıymetini bilin - Fotomaç
21 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Ersun Yanal: Giydiğiniz formanın kıymetini bilin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursa yolculuğu öncesinde dün Can Bartu Tesisleri'nde Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

21 Ocak 2019 Pazartesi, 13:35:19 Güncelleme: 13:37:24
Ersun Yanal: Giydiğiniz formanın kıymetini bilin

Ligin 2. yarısına iyi başlamanın önemine dikkat çeken Yanal, "Maçın 90 dakika olduğunu unutmadan oynamalıyız. Bursa evinde tehlikeli bir takım."

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal: Giydiğiniz formanın kıymetini bilin

"Ama biz de Fenerbahçeyiz. Oyunda ağırlığınızı hissettirin. Baskıyı takım halinde yapmalıyız. Kontrol bizde olmalı. Giydiğiniz formanın kıymetini bilin ve öyle mücadele edin" dedi.

Ersun Yanal: Giydiğiniz formanın kıymetini bilin

MEHMET EKİCİ'YE 'VUR' EMRİ

Bugün ilk 11'de başlaması beklenen Mehmet Ekici ile Yanal özel bir görüşme yaptı.

Ersun Yanal: Giydiğiniz formanın kıymetini bilin

Yanal'ın Ekici'ye "Kaleyi gördüğünde şut çekmekten çekinme. Denemekten vazgeçme" dedi. Yanal dönen şutların da takip edilmesini de istedi.

Ersun Yanal: Giydiğiniz formanın kıymetini bilin

FENER FREY'LE BAŞLIYOR

Slimani'nin kart cezası nedeniyle forma giyememesi sonrasında teknik patron Ersun Yanal'ın santrfor olarak Frey'i tercih ettiği bildirildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN