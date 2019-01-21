Ersun Yanal: Giydiğiniz formanın kıymetini bilin - Fotomaç
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Ersun Yanal: Giydiğiniz formanın kıymetini bilin
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursa yolculuğu öncesinde dün Can Bartu Tesisleri'nde Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 13:35:19
Güncelleme: 13:37:24
Ligin 2. yarısına iyi başlamanın önemine dikkat çeken Yanal, "Maçın 90 dakika olduğunu unutmadan oynamalıyız. Bursa evinde tehlikeli bir takım."
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Ama biz de Fenerbahçeyiz. Oyunda ağırlığınızı hissettirin. Baskıyı takım halinde yapmalıyız. Kontrol bizde olmalı. Giydiğiniz formanın kıymetini bilin ve öyle mücadele edin" dedi.
MEHMET EKİCİ'YE 'VUR' EMRİ
Bugün ilk 11'de başlaması beklenen Mehmet Ekici ile Yanal özel bir görüşme yaptı.
Yanal'ın Ekici'ye "Kaleyi gördüğünde şut çekmekten çekinme. Denemekten vazgeçme" dedi. Yanal dönen şutların da takip edilmesini de istedi.
FENER FREY'LE BAŞLIYOR
Slimani'nin kart cezası nedeniyle forma giyememesi sonrasında teknik patron Ersun Yanal'ın santrfor olarak Frey'i tercih ettiği bildirildi.