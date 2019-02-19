Ersun Yanal Fenerbahçe'nin Zenit 11'ini belirledi!

Zorlu bir haftaya giren Fenerbahçe'de ilk hedef Zenit maçı. Zenit dönüşü Beşiktaş derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın derbiyi düşünerek Zenit karşısında farklı bir 11'le sahaya çıkması bekleniyor.
19 Şubat 2019 Salı 10:51
Güncelleme: 19.02.2019 11:13
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Sezonun belki de en önemli haftasını yaşayacak olan Fenerbahçe'de nefesler tutuldu... Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Zenit ile 1-0'ın rövanşına çıkacak. Alınacak sonuca göre elde kalan son hedef Avrupa'da yola 'devam' ya da 'tamam' denilecek.
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Bu maçın ardından ise ligde Beşiktaş derbisi var. Vodafone Park'taki dev mücadele pazartesi oynanacak. Averajla 15. sırada yer alan sarı-lacivertli ekibi olası bir mağlubiyette yeniden düşme hattına girme tehlikesi bekliyor.
ÖNCELİK ZENİT'TE, DERBİ SONRA Samandıra'da 'kırmızı alarm' veren teknik heyet 5 günde oynanacak iki tarihi maç öncesi oyuncuları motive etmeye çalışıyor.
Ersun Yanal, önceliklerinin Zenit olduğunu hatırlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, Rusya'da iyi bir skorla turun geçilmesinin, Beşiktaş derbisine de olumlu yansıyacağını düşünüyor.
Hedef iki karşılaşmayı da kazanıp baharı getirmek. Hem tur hem derbinin kaybedilmesi halinde ise kara kış sürecek, ligin kalan bölümü kabus gibi geçecek.