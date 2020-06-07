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Emre Belözoğlu'dan yılın bombası! Alman panzerini getiriyor

Fenerbahçe'de sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalayarak sarı-lacivertlilerin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlamıştı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren tecrübeli ismin ilk bombası ise Nuri Şahin olmuştu. Emre, yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmede transfer sözünü almıştı. Belözoğlu'nun Nuri Şahin'le yaptığı görüşmede Alman yıldız için de bilgi aldığı ortaya çıktı. İşte transferde son gelişmeler...

7 Haziran 2020 Pazar 06:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





