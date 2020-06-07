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Emre Belözoğlu'dan yılın bombası! Alman panzerini getiriyor
Fenerbahçe'de sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalayarak sarı-lacivertlilerin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlamıştı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren tecrübeli ismin ilk bombası ise Nuri Şahin olmuştu. Emre, yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmede transfer sözünü almıştı. Belözoğlu'nun Nuri Şahin'le yaptığı görüşmede Alman yıldız için de bilgi aldığı ortaya çıktı. İşte transferde son gelişmeler...
7 Haziran 2020 Pazar 06:43
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Ali Koç yönetimindeki iki yılda şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe için gelecek sezon büyük anlam ifade ediyor.
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Başkanlığının 3'üncü yılında sarı-lacivertlilere şampiyonluğu yeniden tattırmak isteyen Koç, Emre Belözoğlu'nu sezon sonunda sportif direktörlük görevine getirecek.
Futbol yaşantısını noktaladıktan sonra da sarı-lacivertliler için hizmet verecek olan tecrübeli isim de şimdiden çalışmalara başladı.
Genç ve potansiyalli futbolcuları kadroya katmak için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışıyor..
İLK BOMBASI NURİ ŞAHİN
Bu bağlamda transfer çalışmalarına hız veren Belözoğlu'nun ilk bombası Nuri Şahin oldu.