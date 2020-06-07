Emre Belözoğlu'dan yılın bombası! Alman panzerini getiriyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galeri Emre Belözoğlu'dan yılın bombası! Alman panzerini getiriyor

Emre Belözoğlu'dan yılın bombası! Alman panzerini getiriyor

Fenerbahçe'de sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalayarak sarı-lacivertlilerin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlamıştı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren tecrübeli ismin ilk bombası ise Nuri Şahin olmuştu. Emre, yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmede transfer sözünü almıştı. Belözoğlu'nun Nuri Şahin'le yaptığı görüşmede Alman yıldız için de bilgi aldığı ortaya çıktı. İşte transferde son gelişmeler...
7 Haziran 2020 Pazar 06:43
Emre Belözoğlu'dan yılın bombası! Alman panzerini getiriyor

Ali Koç yönetimindeki iki yılda şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe için gelecek sezon büyük anlam ifade ediyor.

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Emre Belözoğlu'dan yılın bombası! Alman panzerini getiriyor

Başkanlığının 3'üncü yılında sarı-lacivertlilere şampiyonluğu yeniden tattırmak isteyen Koç, Emre Belözoğlu'nu sezon sonunda sportif direktörlük görevine getirecek.

Emre Belözoğlu'dan yılın bombası! Alman panzerini getiriyor

Futbol yaşantısını noktaladıktan sonra da sarı-lacivertliler için hizmet verecek olan tecrübeli isim de şimdiden çalışmalara başladı.

Emre Belözoğlu'dan yılın bombası! Alman panzerini getiriyor

Genç ve potansiyalli futbolcuları kadroya katmak için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışıyor..

Emre Belözoğlu'dan yılın bombası! Alman panzerini getiriyor

İLK BOMBASI NURİ ŞAHİN

Bu bağlamda transfer çalışmalarına hız veren Belözoğlu'nun ilk bombası Nuri Şahin oldu.

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