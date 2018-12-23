Eljif Elmas için çılgın iddia! - Galeri - Fotomaç
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Eljif Elmas için çılgın iddia!
Corriero dello Sport, İtalyan takımının 15 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.
23 Aralık 2018 Pazar, 23:49:10
Güncelleme: 07:55:56
İtalya'nın önemli ekiplerinden Lazio, Eljif Elmas'ın peşine düştü.
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Corriero dello Sport'un haberine göre; 19 yaşındaki Makedon orta sahanın devre arasından sonra kariyerine Lazio'da devam edeceği iddia edildi.
İtalyan ekibi, Sarı-Lacivertli kulübe 15 milyon euro'luk bir teklif iletecek.
Geçen sezon teknik direktör Aykut Kocaman döneminde şans bulamayan Eljif Elmas, bu sezon takımın en istikrarlı oyuncularından birisi oldu.
Eljif Elmas bu sezon 16 maçta forma şansı bulurken bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer aldı.