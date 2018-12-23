Eljif Elmas için çılgın iddia! - Galeri - Fotomaç
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Eljif Elmas için çılgın iddia!

Corriero dello Sport, İtalyan takımının 15 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.
23 Aralık 2018 Pazar, 23:49:10 Güncelleme: 07:55:56
Eljif Elmas için çılgın iddia!

İtalya'nın önemli ekiplerinden Lazio, Eljif Elmas'ın peşine düştü.

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Eljif Elmas için çılgın iddia!

Corriero dello Sport'un haberine göre; 19 yaşındaki Makedon orta sahanın devre arasından sonra kariyerine Lazio'da devam edeceği iddia edildi.

Eljif Elmas için çılgın iddia!

İtalyan ekibi, Sarı-Lacivertli kulübe 15 milyon euro'luk bir teklif iletecek.

Eljif Elmas için çılgın iddia!

Geçen sezon teknik direktör Aykut Kocaman döneminde şans bulamayan Eljif Elmas, bu sezon takımın en istikrarlı oyuncularından birisi oldu.

Eljif Elmas için çılgın iddia!

Eljif Elmas bu sezon 16 maçta forma şansı bulurken bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer aldı.

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