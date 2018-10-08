Elianın attığı gol için VAR protokolü ne diyor?

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçında Elia'nın attığı gol ofsayt olarak nitelendirilmişti. Pozisyonu Video Yarıdmcı Hakem Uygulaması'nda izlenmek istendi ancak teknik arıza nedeniyle maçın hakemi Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem Uygulaması'ndan yardım alamadı. Peki VAR protokolünde talimatlar ne diyor?
8 Ekim 2018 Pazartesi, 15:04:37
Güncelleme: 15:05:11
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Elia'nın attığı gol için VAR protokolü ne diyor?
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında Elia'nın attığı gol ofsayt olarak nitelendirilmiş ve VAR sisteminde arıza olduğu için inceleme yapılamamıştı. Kadıköy'de oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona ermişti. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
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Elia'nın attığı gol için VAR protokolü ne diyor?
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Karşılaşma bu şekilde bitse bile tartışmalar devam etti ve akıllarda birçok soru işareti kaldı; "Maçın tekrar edilme durumu var mı?", "Hakem VAR'daki arızanın giderilmesini beklemeli miydi?", "Arıza düzeldikten sonra karar verilmeli miydi?
Elia'nın attığı gol için VAR protokolü ne diyor?
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) 'ın VAR protokolünde, sistem arızasıyla ilgili bu durumda neler yapılacağına dair bilgiler yer almakta. Protokoldeki bilgiye göre, sistem içinde bir arıza yaşanması durumunda hakem "VAR yokmuş gibi" karar verecek ve mücadele o şekilde devam edecek.
Elia'nın attığı gol için VAR protokolü ne diyor?
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VAR protokolündeki arıza başlığında şu bilgiler yer alıyor:
Elia'nın attığı gol için VAR protokolü ne diyor?
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"Sistem arızası;
• VOR'daki bir maç görüntüsünde (geçici) arıza ve RRA'daki bir arıza, VAR sistemlerinin kısmi
veya tamamen arızalanması durumunda (geçici veya kalıcı) herkesin kesin protokol kurallarını ve prosedürleri bilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Elia'nın attığı gol için VAR protokolü ne diyor?
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• Bunun sağlanamaması, hakemlerin ve yardımcı hakemlerin neden HER ZAMAN bir karar vermesi gerektiği hususunu açıklamaktadır; örn. hakemin sanki VAR yokmuş gibi karar
vermesi."