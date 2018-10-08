Elianın attığı gol için VAR protokolü ne diyor?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) 'ın VAR protokolünde, sistem arızasıyla ilgili bu durumda neler yapılacağına dair bilgiler yer almakta. Protokoldeki bilgiye göre, sistem içinde bir arıza yaşanması durumunda hakem "VAR yokmuş gibi" karar verecek ve mücadele o şekilde devam edecek.