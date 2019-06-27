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Edin Visca ilk kez konuştu! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri
Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedeflerinden biri olarak gösterilen ancak sonrasında adı gündemden düşen Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'da son dakika... Boşnak yıldız, Emre Belözoğlu'nun ardından sarı lacivertli takıma transfer olacak mı? İşte Visca'nın ilk kez konuştuğu transfer bombası...
27 Haziran 2019 Perşembe 17:27
Güncelleme: 27.06.2019 17:30
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Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncularından Edin Visca'da son dakika gelişmesi...
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Devre arasında kadrosunu güçlendirerek ligi bu sezon en iyi yerde bitirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
UEFA'dan da gelecek karara göre oyuncularla şimdilik el sıkışabilen ve resmi imzaları bekleten Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir'in oyuncuları da göz hapsinde...
Bu isimlerden Mahmut Tekdemir, Mert Günok ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra asıl gözde ise Edin Visca...