Düşlerdeki Fenerbahçe - Fotomaç
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Düşlerdeki Fenerbahçe
Sarı-lacivertliler, güçlü Rus rakibini pek çok istatistikte ikiye katladı. Coşku, kazanma arzusu, oyun kalitesi ve hızındaki artış dikkat çekti.
14 Şubat 2019 Perşembe 07:53
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i Kadıköy'de 1-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli takım rövanş için avantaj sağlarken, oynanan futbol camiaya hem umut hem güven verdi.
Özellikle ilk yarıda rakibini sahasına hapseden Kanarya, pas (383'e 271), şut (14'e 7) ve ceza alanında topla oynama (Yüzde 33.4'e yüzde 14.5) istatistiklerinde Zenit'e fark attı.
Rus ekibi, Fenerbahçe ceza sahasında ilk kez 39'uncu dakikada topla buluşabildi.
AVRUPA'DA FARKLI
Kanarya ayrıca yüzde 78.6 top kapma başarısıyla da şov yaptı. Futbolcuların oyun kalitesi+hızı, mücadele, coşku ve kazanma arzusundaki artış dikkat çekici boyuttaydı.