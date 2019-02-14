Düşlerdeki Fenerbahçe - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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Düşlerdeki Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler, güçlü Rus rakibini pek çok istatistikte ikiye katladı. Coşku, kazanma arzusu, oyun kalitesi ve hızındaki artış dikkat çekti.
14 Şubat 2019 Perşembe 07:53
Düşlerdeki Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i Kadıköy'de 1-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

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Düşlerdeki Fenerbahçe

Sarı-lacivertli takım rövanş için avantaj sağlarken, oynanan futbol camiaya hem umut hem güven verdi.

Düşlerdeki Fenerbahçe

Özellikle ilk yarıda rakibini sahasına hapseden Kanarya, pas (383'e 271), şut (14'e 7) ve ceza alanında topla oynama (Yüzde 33.4'e yüzde 14.5) istatistiklerinde Zenit'e fark attı.

Düşlerdeki Fenerbahçe

Rus ekibi, Fenerbahçe ceza sahasında ilk kez 39'uncu dakikada topla buluşabildi.

Düşlerdeki Fenerbahçe

AVRUPA'DA FARKLI

Kanarya ayrıca yüzde 78.6 top kapma başarısıyla da şov yaptı. Futbolcuların oyun kalitesi+hızı, mücadele, coşku ve kazanma arzusundaki artış dikkat çekici boyuttaydı.

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