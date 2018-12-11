Dünya basını Ali Koçun kararını böyle gördü! - Galeri - Fotomaç
11 Aralık 2018, Salı
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Dünya basını Ali Koç'un kararını böyle gördü!

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 yenilmesinin ardından başkan Ali Koç futbolcuları otobüsle İstanbul'a göndrmişti.
11 Aralık 2018 Salı, 10:11:48 Güncelleme: 10:22:45
Dünya basını Ali Koçun kararını böyle gördü!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ahisarspor maçı sonrası flaş bir karar almış ve uçak yolculuğunu iptal edip takımı otobüsle İstanbul'a göndermişti.

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Dünya basını Ali Koçun kararını böyle gördü!

Fenerbahçe Futbol Takımı 4.5 saat süren yolculuk sonrası Akhisar'dan İstanbul'a gelmişti.

Dünya basını Ali Koçun kararını böyle gördü!

Ali Koç'un bu kararı dış basında da kendine yer buldu.

Dünya basını Ali Koçun kararını böyle gördü!

Hatırlanacağı üzere geçen sene Eurolig'de Fenerbahçe ile eşleşen Panathinaikos, sarı-lacivertliler tarafından 3-0'la süpürülünce, takım olarak İstanbul'dan Atina'ya otobüsle dönmek zorunda kalmışlardı.

Dünya basını Ali Koçun kararını böyle gördü!

Başta yabancı basketbolcular olmak üzere takımın bir bölümü bu karara isyan etmiş ve kendilerine uçak bileti alanlar olmuştu.

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