Dünya basını Ali Koçun kararını böyle gördü!

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 yenilmesinin ardından başkan Ali Koç futbolcuları otobüsle İstanbul'a göndrmişti.
11 Aralık 2018 Salı, 10:11:48
Güncelleme: 10:22:45
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ahisarspor maçı sonrası flaş bir karar almış ve uçak yolculuğunu iptal edip takımı otobüsle İstanbul'a göndermişti.
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Fenerbahçe Futbol Takımı 4.5 saat süren yolculuk sonrası Akhisar'dan İstanbul'a gelmişti.
Ali Koç'un bu kararı dış basında da kendine yer buldu.
Hatırlanacağı üzere geçen sene Eurolig'de Fenerbahçe ile eşleşen Panathinaikos, sarı-lacivertliler tarafından 3-0'la süpürülünce, takım olarak İstanbul'dan Atina'ya otobüsle dönmek zorunda kalmışlardı.
Başta yabancı basketbolcular olmak üzere takımın bir bölümü bu karara isyan etmiş ve kendilerine uçak bileti alanlar olmuştu.