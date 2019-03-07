Dortmund'lu yıldız için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den - Fotomaç
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Dortmund'lu yıldız için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den
Dortmund'lu yıldız için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den
Borussia Dortmund altyapısından 19 yaşındaki gurbetçi orta saha Hüseyin Bulut, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirdi.
7 Mart 2019 Perşembe 07:44
Güncelleme: 07.03.2019 07:44
Genç ve yetenekli futbolcuları kadrolarına kazandırmak isteyen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yeni gözdesi Hüseyin Bulut...
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Dortmund'un altyapısından yetişen 19 yaşındaki oyuncu yetenekleriyle iki kulübü harekete geçirdi.
U16 ve U17'larda 5 kez ayyıldızlı formayı da giyen gurbetçi futbolcu, 1 gol kaydetti.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hüseyin için Damien Comolli'nin şimdiden görüşmelere başladığı ifade edildi.