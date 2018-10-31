Dört koldan hoca arayışı!

Laurent Blanc, Zidane gibi 'marka' teknik adamlarla da görüşen Kanarya, Jardim'e teklif götürdü. Zico-Alex ikilisi ve Laudrup da listede.

31 Ekim 2018 Çarşamba, 22:26:40 Güncelleme: 22:34:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





