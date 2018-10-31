Dört koldan hoca arayışı! - Galeri - Fotomaç
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Dört koldan hoca arayışı!
Laurent Blanc, Zidane gibi 'marka' teknik adamlarla da görüşen Kanarya, Jardim'e teklif götürdü. Zico-Alex ikilisi ve Laudrup da listede.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 22:26:40
Güncelleme: 22:34:52
Sarı lacivertliler, Ankaragücü'ne yenilince maç biter bitmez teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrılmıştı.
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Kanarya şimdi takımı teslim edeceği yeni isim için ince eleyip sık dokuyor
Fenerbahçe'nin kabarık hoca listesinde öne çıkan isim Monaco'dan ayrılan Leonardo Jardim.
Sportif Direktör Damien Comolli daha önce ilk teması kurduğu Portekizli çalıştırıcıdan olumlu yanıt almıştı.
Tüm isimlerle görüşüldükten sonra Jardim'de karar kılınırsa ikinci görüşmede sözleşme detayları masaya yatırılacak.