Dört koldan hoca arayışı! - Galeri - Fotomaç
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Dört koldan hoca arayışı!

    Laurent Blanc, Zidane gibi 'marka' teknik adamlarla da görüşen Kanarya, Jardim'e teklif götürdü. Zico-Alex ikilisi ve Laudrup da listede.
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 22:26:40 Güncelleme: 22:34:52
    Dört koldan hoca arayışı!

    Sarı lacivertliler, Ankaragücü'ne yenilince maç biter bitmez teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrılmıştı.

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    Dört koldan hoca arayışı!

    Kanarya şimdi takımı teslim edeceği yeni isim için ince eleyip sık dokuyor

    Dört koldan hoca arayışı!

    Fenerbahçe'nin kabarık hoca listesinde öne çıkan isim Monaco'dan ayrılan Leonardo Jardim.

    Dört koldan hoca arayışı!

    Sportif Direktör Damien Comolli daha önce ilk teması kurduğu Portekizli çalıştırıcıdan olumlu yanıt almıştı.

    Dört koldan hoca arayışı!

    Tüm isimlerle görüşüldükten sonra Jardim'de karar kılınırsa ikinci görüşmede sözleşme detayları masaya yatırılacak.

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