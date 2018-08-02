2 Ağustos 2018 Perşembe, 01:56:09
Güncelleme: 02:00:57
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Diego Reyes inadı!
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Eli kırıldığı için yurt dışı kampını kaçıran Roberto Soldado'nun beklenenden daha iyi dönmesi Fenerbahçe'de yüzleri güldürürken transfer hesaplarını da büyük ölçüde değiştirdi.
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Diego Reyes inadı!
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Teknik direktör Phillip Cocu'nun isteğiyle transferde önceliği stopere veren sarı-lacivertliler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Diego Reyes inadı!
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Listede ilk sırada yer alan Diego Reyes ile temaslarını artıran sportif direktör Damien Comolli, bir yandan da alternatif isimlerle görüşmeler yapıyor.
Diego Reyes inadı!
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COMOLLİ İŞ BAŞINDA
Sosyal medyadan 'Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)' şeklinde mesaj yağmuruna tuttulan Meksikalı stoperin transferini bitirmeyi kafasına koyan Damien Comolli, Reyes'i ikna etmeye çalışıyor.
Diego Reyes inadı!
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Porto ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 25 yaşındaki oyuncuyu West Ham, Newcastle United ve Bordeaux da kadrosuna katmaya çalışıyor.