Diego Reyes inadı! - Galeri - Fotomaç
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Diego Reyes inadı!

    2 Ağustos 2018 Perşembe, 01:56:09 Güncelleme: 02:00:57
    Diego Reyes inadı!
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    Diego Reyes inadı!

    Eli kırıldığı için yurt dışı kampını kaçıran Roberto Soldado'nun beklenenden daha iyi dönmesi Fenerbahçe'de yüzleri güldürürken transfer hesaplarını da büyük ölçüde değiştirdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Diego Reyes inadı!
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    Diego Reyes inadı!

    Teknik direktör Phillip Cocu'nun isteğiyle transferde önceliği stopere veren sarı-lacivertliler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

    Diego Reyes inadı!
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    Diego Reyes inadı!

    Listede ilk sırada yer alan Diego Reyes ile temaslarını artıran sportif direktör Damien Comolli, bir yandan da alternatif isimlerle görüşmeler yapıyor.

    Diego Reyes inadı!
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    Diego Reyes inadı!

    COMOLLİ İŞ BAŞINDA
    Sosyal medyadan 'Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)' şeklinde mesaj yağmuruna tuttulan Meksikalı stoperin transferini bitirmeyi kafasına koyan Damien Comolli, Reyes'i ikna etmeye çalışıyor.

    Diego Reyes inadı!
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    Diego Reyes inadı!

    Porto ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 25 yaşındaki oyuncuyu West Ham, Newcastle United ve Bordeaux da kadrosuna katmaya çalışıyor.

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