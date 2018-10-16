Comolli dünyaca ünlü ismi getiriyor! - Galeri - Fotomaç
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Comolli dünyaca ünlü ismi getiriyor!
Comolli, dünyaca ünlü ismi Fenerbahçe'ye getirmek için yüz yüze görüşecek
16 Ekim 2018 Salı, 23:53:44
Güncelleme: 23:54:53
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında toplamda 8 puan toplayan Fenerbahçe, son 50 yılın en kötü başlangıçlarından birisini yaptı.
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Sarı-lacivertli ekipte bu kötü gidişatın sorumlusu olarak da bir takım oyuncular kadro dışı bırakılırken, bazı antrenörlerle de 'ihanet' suçlamasıyla yollar ayrıldı.
Bu olayların ardından teknik direktör Cocu'nun kredisi de arttı.
Başkan Ali Koç da her fırsatta hocasının arkasında olduğunu belirtiyor.
Ancak sarı-lacivertlilerde acil eylem planı da hazır tutuluyor.