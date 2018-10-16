Comolli dünyaca ünlü ismi getiriyor! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Comolli dünyaca ünlü ismi getiriyor!

    Comolli, dünyaca ünlü ismi Fenerbahçe'ye getirmek için yüz yüze görüşecek
    16 Ekim 2018 Salı, 23:53:44 Güncelleme: 23:54:53
    Comolli dünyaca ünlü ismi getiriyor!

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında toplamda 8 puan toplayan Fenerbahçe, son 50 yılın en kötü başlangıçlarından birisini yaptı.

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    Comolli dünyaca ünlü ismi getiriyor!

    Sarı-lacivertli ekipte bu kötü gidişatın sorumlusu olarak da bir takım oyuncular kadro dışı bırakılırken, bazı antrenörlerle de 'ihanet' suçlamasıyla yollar ayrıldı.

    Comolli dünyaca ünlü ismi getiriyor!

    Bu olayların ardından teknik direktör Cocu'nun kredisi de arttı.

    Comolli dünyaca ünlü ismi getiriyor!

    Başkan Ali Koç da her fırsatta hocasının arkasında olduğunu belirtiyor.

    Comolli dünyaca ünlü ismi getiriyor!

    Ancak sarı-lacivertlilerde acil eylem planı da hazır tutuluyor.

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