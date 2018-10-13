Cocudan flaş Samandıra çıkışı! - Galeri - Fotomaç
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Cocu'dan flaş Samandıra çıkışı!
Fenerbahçe'de 3 yardımcı antrenörün görevine son verilmesine Teknik Direktör Phillip Cocu'nun da şaşırdığı öğrenildi.
13 Ekim 2018 Cumartesi, 17:53:17
Güncelleme: 18:04:08
Fenerbahçe'de 3 yardımcı antrenörün işine son verildiği, 3 futbolcunun da kadro dışı kaldığı operasyonun ardından son derece ilginç bilgiler devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cocu'nun görevine son verilen yardımcıları Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile iletişiminin çok iyi olduğu ve onların çalışmalarından memnun olduğu ortaya çıktı.
Analiz ekibinin çalışmalarını çok beğenen Cocu'nun son olarak analizlerin videolu yapılmasını istediği ve bunun gerçekleşmesinden de keyif duyduğu ifade edildi.
Bu 3 hocanın gönderilmesini Cocu değil Comolli istemiş. (Takvim)
İşte Fenerbahçe'nin Samandıra'daki mevcut teknik ekibi;
Sportif Direktör | Damien Comolli