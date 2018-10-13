Cocudan flaş Samandıra çıkışı! - Galeri - Fotomaç
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Cocu'dan flaş Samandıra çıkışı!

    Fenerbahçe'de 3 yardımcı antrenörün görevine son verilmesine Teknik Direktör Phillip Cocu'nun da şaşırdığı öğrenildi.
    13 Ekim 2018 Cumartesi, 17:53:17 Güncelleme: 18:04:08
    Cocudan flaş Samandıra çıkışı!

    Fenerbahçe'de 3 yardımcı antrenörün işine son verildiği, 3 futbolcunun da kadro dışı kaldığı operasyonun ardından son derece ilginç bilgiler devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Cocudan flaş Samandıra çıkışı!

    Cocu'nun görevine son verilen yardımcıları Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile iletişiminin çok iyi olduğu ve onların çalışmalarından memnun olduğu ortaya çıktı.

    Cocudan flaş Samandıra çıkışı!

    Analiz ekibinin çalışmalarını çok beğenen Cocu'nun son olarak analizlerin videolu yapılmasını istediği ve bunun gerçekleşmesinden de keyif duyduğu ifade edildi.

    Cocudan flaş Samandıra çıkışı!

    Bu 3 hocanın gönderilmesini Cocu değil Comolli istemiş. (Takvim)

    Cocudan flaş Samandıra çıkışı!

    İşte Fenerbahçe'nin Samandıra'daki mevcut teknik ekibi;

    Sportif Direktör | Damien Comolli

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