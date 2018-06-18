Cocu'dan 3 nokta transfer! Hollanda basınından Fenerbahçe'ye Narsing, Locadia, Bruma iddiası
Ülkenin önde gelen gazetelerinden Algemeen Dagblaad'ın muhabiri Maarten Wijffels, Cocu'nun muhtemel transfer listesini açıkladı. Wijffels, aldığı duyumlara göre 47 yaşındaki çalıştırıcının stopere Jeffrey Bruma, sağ kanada Luciano Narsingh, forvete ise Jürgen Locadia'yı isteyeceğini belirtti. Hollandalı olan üç oyuncu da Cocu'nun eski öğrencisi.
Narsingh'ten 18 maçta tek gol
27 yaşındaki Narsingh sağ kanatta oynuyor. PSV'de görev yaptığı 4 sezonda 159 maçta sahaya çıktı. 27 gol 18 asiste imza attı. Geçen sezon ara transferde Swansea'ya gitti. Bu sezon Premier Lig'de 18 maçta şans bulup, 1 gol attı. Sadece bir maçta 90 dakikayı tamamladı. Hollanda Milli Takımı'nda 19 maçta 4 golü var.
Bruma Wolfsburg'da aradığını bulamadı
26 yaşındaki Bruma sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Yan mevkisi sağ bek. PSV'de 3 sezonda 125 maçta görev yaptı. Wolfsburg'a ciddi bir bonservis bedeliyle gitmesine rağmen beklediği oranda şans bulamadı. Bundesliga'da geçtiğimiz sezon sadece 11 maçta forma giyebildi. Gol ve asisti yok. Fiyatı 6 milyon euro'ya düştü.
Locadia üç maçta ilk 11'e girebildi
PSV'DE 5 sezonda 62 gol, 18 asistle Cocu'ya önemli hizmette bulunan forvet Jürgen Locadia, ocak ayında 17 milyon euro'ya gittiği Brighton'da sadece 6 maçta oynadı. Sadece 3 kez ilk onbirde sahaya çıktı, 90 dakikayı hiç tamamlayamadı. Premier Lig ve FA Cup'ta 1'er gol attı.
Mini Yorum / Cem ALTIPARMAK: "Cocu ile coşarlar"
HOLLANDA Ligi'nde parlayan oyuncular, genelde yurtdışına açıldıklarında bekleneni veremiyorlar. Çünkü yerel ligleri çok zayıf. Bu 3 isim de benzer sonla yüzleştiler. Bruma, stoperde güçlü fiziğiyle iş yapabilir. Narsingh ile Locadia ise iki kanatta da oynayabilen, teknik ve süratli isimler. Stilleri Jeremain Lens'i andırıyor. Philip Cocu, Locadia'dan santrfor pozisyonunda da verim almıştı. Kariyerleri geriye giden 3 futbolcu, tanıdıkları bir hocayla yeniden coşabilirler.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.