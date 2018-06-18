Cocu'dan 3 nokta transfer! Hollanda basınından Fenerbahçe'ye Narsing, Locadia, Bruma iddiası

​Mini Yorum / Cem ALTIPARMAK: "Cocu ile coşarlar"

HOLLANDA Ligi'nde parlayan oyuncular, genelde yurtdışına açıldıklarında bekleneni veremiyorlar. Çünkü yerel ligleri çok zayıf. Bu 3 isim de benzer sonla yüzleştiler. Bruma, stoperde güçlü fiziğiyle iş yapabilir. Narsingh ile Locadia ise iki kanatta da oynayabilen, teknik ve süratli isimler. Stilleri Jeremain Lens'i andırıyor. Philip Cocu, Locadia'dan santrfor pozisyonunda da verim almıştı. Kariyerleri geriye giden 3 futbolcu, tanıdıkları bir hocayla yeniden coşabilirler.