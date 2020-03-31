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CIES raporu belli oldu: Fenerbahçe'de 13 milyon euroluk kayıp!
Son dakika corona virüsü gelişmesi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan bu virüs, Avrupa'yı da etkisi altına alırken, binlerce insanın ölümüne sebep oluyor. Öte yandan bu ölümlerin yanı sıra, Avrupa'da majör futbol ligleri tamamen durmuştu. Futbolun durmasıyla beraber takımlar ve oyuncular değer kaybederken, CIES; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu tablodaki sonuçlarını gözler önüne serdi. İşte 4 büyüklerin mali tablolarında son durum ve değer kaybedenler, değeri artanlar...
31 Mart 2020 Salı 10:23 Güncelleme: 31.03.2020 11:27
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Şimdi de oyuncuların bonservis bedelleri değer kaybetmeye başladı. Süper Lig'in en yüksek kadro değerine sahip kulübü olan Galatasaray'ın 15 Ocak'ta 116 milyon avro olan piyasa değeri bugün itibarıyla yüzde 11'lik düşüşle 103 milyon avroya geriledi. Fenerbahçe'nin de 94 milyon avro olan kadro değeri yüzde 13 düşerek 81 milyon avro oldu.
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