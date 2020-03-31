CIES raporu belli oldu: Fenerbahçe'de 13 milyon euroluk kayıp! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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CIES raporu belli oldu: Fenerbahçe'de 13 milyon euroluk kayıp!

Son dakika corona virüsü gelişmesi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan bu virüs, Avrupa'yı da etkisi altına alırken, binlerce insanın ölümüne sebep oluyor. Öte yandan bu ölümlerin yanı sıra, Avrupa'da majör futbol ligleri tamamen durmuştu. Futbolun durmasıyla beraber takımlar ve oyuncular değer kaybederken, CIES; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu tablodaki sonuçlarını gözler önüne serdi. İşte 4 büyüklerin mali tablolarında son durum ve değer kaybedenler, değeri artanlar...
31 Mart 2020 Salı 10:23 Güncelleme: 31.03.2020 11:27
CIES raporu belli oldu: Fenerbahçe'de 13 milyon euroluk kayıp!

Bütün dünyada finans piyasalarını altüst eden corona virüsü salgının en fazla etkilediği sektörlerden biri de futbol oldu.

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CIES raporu belli oldu: Fenerbahçe'de 13 milyon euroluk kayıp!

Önce kulüplerin gelirleri kesildi; ardından futbolcuların maaşlarında indirime gidildi.

CIES raporu belli oldu: Fenerbahçe'de 13 milyon euroluk kayıp!

Şimdi de oyuncuların bonservis bedelleri değer kaybetmeye başladı. Süper Lig'in en yüksek kadro değerine sahip kulübü olan Galatasaray'ın 15 Ocak'ta 116 milyon avro olan piyasa değeri bugün itibarıyla yüzde 11'lik düşüşle 103 milyon avroya geriledi. Fenerbahçe'nin de 94 milyon avro olan kadro değeri yüzde 13 düşerek 81 milyon avro oldu.

CIES raporu belli oldu: Fenerbahçe'de 13 milyon euroluk kayıp!

Beşiktaş'ın kadro değerinde yaklaşık yüzde 3'lük gerileme görülürken, siyah-beyazlı takımın kadro değeri yaklaşık 74 milyon avrodan 71 milyon avroya geriledi.

CIES raporu belli oldu: Fenerbahçe'de 13 milyon euroluk kayıp!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, corona virüsü salgınının ardından Süper Lig'de oran olarak en sert düşüşü Konyaspor yaşadı. Yeşil-beyazlı takımın piyasa değeri 15 Mart'tan bu yana yüzde 12 değer kaybederek, 24 milyon avrodan, 21 milyon avroya geriledi.

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