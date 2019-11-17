Büyük umutlarla gelmişti... Fenerbahçe'de beklenmeyen haber! Allahyar Sayyadmanesh...

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmalarına başlandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı takım raporunu transfer komitesine teslim etmesi sonrası yeni isimler için hamleler yapılmaya başlandı. Sezon başında gelen ve gelişim göstermeleri için kiralık olarak başka takımlara gönderilen bazı isimler özelinde ise ortaya şok bir tablo çıktı. İşte Fenerbahçe'deki son dakika haberleri...