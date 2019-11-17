Büyük umutlarla gelmişti... Fenerbahçe'de beklenmeyen haber! Allahyar Sayyadmanesh...
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmalarına başlandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı takım raporunu transfer komitesine teslim etmesi sonrası yeni isimler için hamleler yapılmaya başlandı. Sezon başında gelen ve gelişim göstermeleri için kiralık olarak başka takımlara gönderilen bazı isimler özelinde ise ortaya şok bir tablo çıktı. İşte Fenerbahçe'deki son dakika haberleri...
17 Kasım 2019 Pazar 11:47
Güncelleme: 17.11.2019 11:51
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Fenerbahçe'de gündem transfer ve mevcut kadro üzerindeki değerlendirmeler...
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Sarı lacivertlilerde FFP kriterlerini yerine getirmek ve gelişim göstermeleri için kiralık verdiği 8 oyuncu için rapor düzenlendi.
Michael Frey ve kaleci Berke Özer için son dakika gelişmesi yaşanırken diğer isimler için de bir karar alındı.
2 milyon 650 bin euroya alınan ve 100 bin euroya Nürnberg'e kiralanan 25 yaşındaki İsviçreli Frey, Bundesliga 2'de 10, DFB Pokal'da 1 olmak üzere 11 maça çıktı, 3 gol ve 3 asist katkısı verdi.
Alman ekibinin Frey'in 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı verdiği bildirildi.