Bomba patlıyor! İşte Fenerbahçe'nin Mesut Özil formülü

Fenerbahçe'de uzun süredir gündemden düşmeyen Mesut Özil ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Arsenal'in indirim talebine sıcak bakmayan Mesut'un takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerde Premier Lig ekibindeki krizi fırsata çevirmek için girişimlerini sıklaştırdı. Kanarya Türk asıllı Alman futbolcu için transfer formülünü de buldu. İşte Mesut Özil ile ilgili son gelişmeler...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 06:37
Güncelleme: 04.05.2020 06:37
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Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle verilen arada Fenerbahçe transfer çalışmalarına gaz vermişti.
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Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündemi yine Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil meşgul ediyor.
Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon yıldız futbolcuya sarı-lacivertli formayı giydirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
"NELER OLACAĞINI BİLEMİYORUM" DEMİŞTİ
Daha önce transferi hakkında konuşan Mesut, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum.
Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.