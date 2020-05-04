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Bomba patlıyor! İşte Fenerbahçe'nin Mesut Özil formülü

Fenerbahçe'de uzun süredir gündemden düşmeyen Mesut Özil ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Arsenal'in indirim talebine sıcak bakmayan Mesut'un takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerde Premier Lig ekibindeki krizi fırsata çevirmek için girişimlerini sıklaştırdı. Kanarya Türk asıllı Alman futbolcu için transfer formülünü de buldu. İşte Mesut Özil ile ilgili son gelişmeler...

4 Mayıs 2020 Pazartesi 06:37 Güncelleme: 04.05.2020 06:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





