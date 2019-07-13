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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Boluspor-Fenerbahçe maçından kareler

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yaptığı ilk hazırlık maçında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini ilk yarı ve ikinci yarıda bulduğu birer golle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri Moses ve Tolga Ciğerci'den geldi. Sarı-Lacivertli taraftarlar takıma yapılan yeni transferleri ilk kez izleyebilmek için heyecanla bekliyordu. İşte Boluspor-Fenerbahçe maçından kareler...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:16 Güncelleme: 13.07.2019 21:28
Boluspor-Fenerbahçe maçından kareler

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık karşılaşmasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Sarı-Lacivertliler'de yeni transferleri izlemek isteyen taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. İşte Boluspor-Fenerbahçe karşılaşmasından kareler...

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Boluspor-Fenerbahçe maçından kareler

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe idari menajeri Volkan Ballı A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Boluspor-Fenerbahçe maçından kareler

Ballı yaptığı açıklamada "Tüm oyuncularımızın beraber olduğu kamp süreci daha iyi olurdu ama yine de iyi bir kamp dönemi geçirdik."

Boluspor-Fenerbahçe maçından kareler

"Milli oyuncularımız geç katıldı, transferlerimizin bazıları geç geldi. Özellikle Boluspor'a teşekkür ediyorum. Daha iyi olacağız."

Boluspor-Fenerbahçe maçından kareler

"Bu hafta cuma günü bir hazırlık maçımız daha olacak."

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