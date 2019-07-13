Boluspor-Fenerbahçe maçından kareler

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yaptığı ilk hazırlık maçında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini ilk yarı ve ikinci yarıda bulduğu birer golle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri Moses ve Tolga Ciğerci'den geldi. Sarı-Lacivertli taraftarlar takıma yapılan yeni transferleri ilk kez izleyebilmek için heyecanla bekliyordu. İşte Boluspor-Fenerbahçe maçından kareler...

13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:16 Güncelleme: 13.07.2019 21:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





