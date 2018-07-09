Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda - Galeri - Fotomaç
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda

    9 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:24:24 Güncelleme: 01:24:37
    Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda
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    Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda

    Fenerbahçe'yle ilgili Katalan medyası çarpıcı bir iddia ortaya attı. Sarı-lacivertlilerin Bojan Krkic ile ilgilendiği öne sürüldü.

    Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda
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    Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda

    El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Kanarya, yıldız futbolcuyu transfer edebilmek için girişimlere başladı.

    Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda
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    Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda

    Geçen sezonu Alaves'te kiralık geçiren, bonservisi ise Stoke City'nin elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, takımının küme düşmesi nedeniyle İngiltere'den ayrılmaya çok yakın.

    Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda
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    Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda

    Stoke City de Krkic'i göndermeye sıcak bakıyor.

    Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda
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    Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda

    Nice, AEK, Celta Vigo'nun yanı sıra MLS takımlarından New England Revolution da Bojan Krkic transferinde Fenerbahçe ile yarışıyor.

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