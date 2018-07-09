Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda - Galeri - Fotomaç
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Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda
9 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:24:24
Güncelleme: 01:24:37
Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda
Fenerbahçe'yle ilgili Katalan medyası çarpıcı bir iddia ortaya attı. Sarı-lacivertlilerin Bojan Krkic ile ilgilendiği öne sürüldü.
Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda
El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Kanarya, yıldız futbolcuyu transfer edebilmek için girişimlere başladı.
Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda
Geçen sezonu Alaves'te kiralık geçiren, bonservisi ise Stoke City'nin elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, takımının küme düşmesi nedeniyle İngiltere'den ayrılmaya çok yakın.
Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda
Stoke City de Krkic'i göndermeye sıcak bakıyor.
Bojan Krkic Fenerbahçe yolunda
Nice, AEK, Celta Vigo'nun yanı sıra MLS takımlarından New England Revolution da Bojan Krkic transferinde Fenerbahçe ile yarışıyor.