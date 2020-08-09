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Bir bomba daha patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler Süper Lig'de iz bırakmış bir yıldızın daha peşine düştü. Transferin hızlı takımı Fenerbahçe ligi bilen oyunculara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar şimdi de Galatasaray'ın eski yıldızına kanca attı. Kanarya, bir dönem G.Saray'da forma giyen yıldız oyuncu için kulübüne teklif götürdü. Sarı-Lacivertliler satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
9 Ağustos 2020 Pazar 08:04 Güncelleme: 09.08.2020 08:32
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Takvim'in haberine göre; Transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur ile sözleşme imzaladıktan sonra Sinan Gümüş ile de anlaşma sağlayan Fenerbahçe, yine bildik bir isim ile dirsek temasına geçti. Fener'in hedefinde şimdi de Bruma var.
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