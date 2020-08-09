Bir bomba daha patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Bir bomba daha patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler Süper Lig'de iz bırakmış bir yıldızın daha peşine düştü. Transferin hızlı takımı Fenerbahçe ligi bilen oyunculara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar şimdi de Galatasaray'ın eski yıldızına kanca attı. Kanarya, bir dönem G.Saray'da forma giyen yıldız oyuncu için kulübüne teklif götürdü. Sarı-Lacivertliler satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
9 Ağustos 2020 Pazar 08:04 Güncelleme: 09.08.2020 08:32
Bir bomba daha patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak olan kadroyu kurmak için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de transferler üst üste geldi.

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Bir bomba daha patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bir bomba daha patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Erol Bulut, FB TV'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin büyük bir kulübünde teknik direktör olmak kolay değil. Hedeflerimin bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu kazandırma mutluluğunu yaşarız." ifadelerini kullanmıştı.

Bir bomba daha patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe bir transfer bombasını da patlatmak üzere...

Bir bomba daha patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Takvim'in haberine göre; Transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur ile sözleşme imzaladıktan sonra Sinan Gümüş ile de anlaşma sağlayan Fenerbahçe, yine bildik bir isim ile dirsek temasına geçti. Fener'in hedefinde şimdi de Bruma var.

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