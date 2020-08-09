Bir bomba daha patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Takvim'in haberine göre; Transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur ile sözleşme imzaladıktan sonra Sinan Gümüş ile de anlaşma sağlayan Fenerbahçe, yine bildik bir isim ile dirsek temasına geçti. Fener'in hedefinde şimdi de Bruma var.



