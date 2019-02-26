Beşiktaş tribününden Martin Skrtel'e tesbih atıldı - Fotomaç
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Beşiktaş tribününden Martin Skrtel'e tesbih atıldı
Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Martin Skrtel'e Beşiktaş derbisi sonunda siyah beyazlı tribünlerden tesbih atıldı. Skrtel bu tepkiye yanıtı ilginç oldu.
26 Şubat 2019 Salı 11:06
Güncelleme: 26.02.2019 11:08
Vodafone Park'ta oynanan ve 3-3 berabere biten Beşiktaş - Fenerbahçe maçının sonunda ilginç anlar yaşandı.
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Soyunma odasına yönelen Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e tribünden tesbih atıldı.
Tesbihi yerden alan Skrtel taraftara 'geri ister misin' diye sorduktan sonra taraftarın istemesi üzerine kendisine atılan tesbihi tribünlere geri gönderdi.