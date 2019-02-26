Beşiktaş tribününden Martin Skrtel'e tesbih atıldı - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Beşiktaş tribününden Martin Skrtel'e tesbih atıldı

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Martin Skrtel'e Beşiktaş derbisi sonunda siyah beyazlı tribünlerden tesbih atıldı. Skrtel bu tepkiye yanıtı ilginç oldu.
26 Şubat 2019 Salı 11:06 Güncelleme: 26.02.2019 11:08
Beşiktaş tribününden Martin Skrtel'e tesbih atıldı

Vodafone Park'ta oynanan ve 3-3 berabere biten Beşiktaş - Fenerbahçe maçının sonunda ilginç anlar yaşandı.

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Beşiktaş tribününden Martin Skrtel'e tesbih atıldı

Soyunma odasına yönelen Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e tribünden tesbih atıldı.

Beşiktaş tribününden Martin Skrtel'e tesbih atıldı

Tesbihi yerden alan Skrtel taraftara 'geri ister misin' diye sorduktan sonra taraftarın istemesi üzerine kendisine atılan tesbihi tribünlere geri gönderdi.

Beşiktaş tribününden Martin Skrtel'e tesbih atıldı
Beşiktaş tribününden Martin Skrtel'e tesbih atıldı
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