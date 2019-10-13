HaberlerGaleriBelli oldu! Vedat Muriç transfer tarihini verdi | Fenerbahçe haberi
Belli oldu! Vedat Muriç transfer tarihini verdi | Fenerbahçe haberi
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği transfer savaşını kazanarak kadrosuna kattığı Vedat Muriç sarı-lacivertli forma ile gösterdiği performansla parmak ısırttı. Birçok Avrupa devinin takibe aldığı Kosovalı golcü transfer için kararını verdi.
13 Ekim 2019 Pazar 20:00
Güncelleme: 13.10.2019 20:00
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli takımın sezon başında kadrosuna kattığı Kosovalı golcü kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başardı.
Fenerbahçe'ninKosovalı golcüsü Vedat Muriç, geride kalan 7 haftada sarı lacivertli takımın adeta istikrar abidesi oldu.
Hazırlık döneminde itibaren Boluspor maçı dışında her maçta foram giyen golcü futbolcu, ligde de geride kalan maçların tamamında 90 dakika oynadı ve 630 dakika sahada kaldı.
Golcü futbolcu, bu başarısını profesyonel yaşansına ve ekstra çalışmalarına borçlu... Takım antrenmanlarının dışında boş zamanlarında dahi ekstra çalışmalar yapıyor.