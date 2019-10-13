Belli oldu! Vedat Muriç transfer tarihini verdi | Fenerbahçe haberi

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği transfer savaşını kazanarak kadrosuna kattığı Vedat Muriç sarı-lacivertli forma ile gösterdiği performansla parmak ısırttı. Birçok Avrupa devinin takibe aldığı Kosovalı golcü transfer için kararını verdi.

13 Ekim 2019 Pazar 20:00 Güncelleme: 13.10.2019 20:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





