Belli oldu! Vedat Muriç transfer tarihini verdi | Fenerbahçe haberi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
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Belli oldu! Vedat Muriç transfer tarihini verdi | Fenerbahçe haberi

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği transfer savaşını kazanarak kadrosuna kattığı Vedat Muriç sarı-lacivertli forma ile gösterdiği performansla parmak ısırttı. Birçok Avrupa devinin takibe aldığı Kosovalı golcü transfer için kararını verdi.
13 Ekim 2019 Pazar 20:00 Güncelleme: 13.10.2019 20:00
Belli oldu! Vedat Muriç transfer tarihini verdi | Fenerbahçe haberi

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Belli oldu! Vedat Muriç transfer tarihini verdi | Fenerbahçe haberi

Sarı-lacivertli takımın sezon başında kadrosuna kattığı Kosovalı golcü kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

Belli oldu! Vedat Muriç transfer tarihini verdi | Fenerbahçe haberi

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, geride kalan 7 haftada sarı lacivertli takımın adeta istikrar abidesi oldu.

Belli oldu! Vedat Muriç transfer tarihini verdi | Fenerbahçe haberi

Hazırlık döneminde itibaren Boluspor maçı dışında her maçta foram giyen golcü futbolcu, ligde de geride kalan maçların tamamında 90 dakika oynadı ve 630 dakika sahada kaldı.

Belli oldu! Vedat Muriç transfer tarihini verdi | Fenerbahçe haberi

Golcü futbolcu, bu başarısını profesyonel yaşansına ve ekstra çalışmalarına borçlu... Takım antrenmanlarının dışında boş zamanlarında dahi ekstra çalışmalar yapıyor.

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