Başakşehir'in yıldızını Fenerbahçe kapıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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Başakşehir'in yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de şampiyonluktan başka birşey düşünmezken ara transfer dönemi için eksik bölgelerini belirledi. Buna göre Başakşehir'in yıldız futbolcusu için tüm zemin hazırlanırken ara transfer döneminde bomba patlayacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
9 Aralık 2019 Pazartesi 01:45
Başakşehir'in yıldızını Fenerbahçe kapıyor!


Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızında mutlu sona ulaşıyor.


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Başakşehir'in yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

Yaz transfer sezonunun hızlı takımı Fenerbahçe, ocak ayında da nokta atışı yapmayı planlıyor.

Başakşehir'in yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

Şampiyonluk için bahane istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.

Başakşehir'in yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi hummalı bir çalışma içine girdi.

Başakşehir'in yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

Sarı-lacivertliler uzun süredir gündemde olan Başakşehir'in yıldızını ara transfer döneminde kadrosuna katmaya artık çok yakın.

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