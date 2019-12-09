Başakşehir'in yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de şampiyonluktan başka birşey düşünmezken ara transfer dönemi için eksik bölgelerini belirledi. Buna göre Başakşehir'in yıldız futbolcusu için tüm zemin hazırlanırken ara transfer döneminde bomba patlayacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
9 Aralık 2019 Pazartesi 01:45
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Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızında mutlu sona ulaşıyor.
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Yaz transfer sezonunun hızlı takımı Fenerbahçe, ocak ayında da nokta atışı yapmayı planlıyor.
Şampiyonluk için bahane istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.
Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi hummalı bir çalışma içine girdi.
Sarı-lacivertliler uzun süredir gündemde olan Başakşehir'in yıldızını ara transfer döneminde kadrosuna katmaya artık çok yakın.