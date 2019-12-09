Başakşehir'in yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de şampiyonluktan başka birşey düşünmezken ara transfer dönemi için eksik bölgelerini belirledi. Buna göre Başakşehir'in yıldız futbolcusu için tüm zemin hazırlanırken ara transfer döneminde bomba patlayacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

9 Aralık 2019 Pazartesi 01:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





