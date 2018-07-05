Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçeye geliyor! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
    GALERİ

    Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçe'ye geliyor!

    5 Temmuz 2018 Perşembe, 22:49:27 Güncelleme: 22:49:36
    Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçe'ye geliyor!
    • 1
    • 5
    Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçeye geliyor!

    Golcü Bas Dost'a kavuşmak için Sporting'le bonservis sorununun çözülmesini bekleyen Fenerbahçe'yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçe'ye geliyor!
    • 2
    • 5
    Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçeye geliyor!

    Portekiz'in Ojogo gazetesi, sarılacivertli ekibin, Bas Dost'un yanı sıra Sporting'ten sağ bek Piccini'yi de bünyesine katacağını iddia etti.

    Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçe'ye geliyor!
    • 3
    • 5
    Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçeye geliyor!

    Haberde, Fenerbahçe'nin hem Bas Dost'a hem de 25 yaşındaki İtalyan futbolcu Piccini'ye çok cazip teklifte bulunduğu kaydedildi.

    Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçe'ye geliyor!
    • 4
    • 5
    Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçeye geliyor!

    Geçen yaz Sporting Lizbon'a transfer olan Piccini, 40 resmi maçta 3 asist yaptı.

    Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçe'ye geliyor!
    • 5
    • 5
    Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçeye geliyor!

    İtalyan oyuncunun, bazı taraftarların tesisleri basıp teknik heyet ve futbolculara saldırması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN