Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçeye geliyor! - Galeri - Fotomaç
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Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçe'ye geliyor!
5 Temmuz 2018 Perşembe, 22:49:27
Güncelleme: 22:49:36
Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçe'ye geliyor!
Golcü Bas Dost'a kavuşmak için Sporting'le bonservis sorununun çözülmesini bekleyen Fenerbahçe'yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçe'ye geliyor!
Portekiz'in Ojogo gazetesi, sarılacivertli ekibin, Bas Dost'un yanı sıra Sporting'ten sağ bek Piccini'yi de bünyesine katacağını iddia etti.
Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçe'ye geliyor!
Haberde, Fenerbahçe'nin hem Bas Dost'a hem de 25 yaşındaki İtalyan futbolcu Piccini'ye çok cazip teklifte bulunduğu kaydedildi.
Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçe'ye geliyor!
Geçen yaz Sporting Lizbon'a transfer olan Piccini, 40 resmi maçta 3 asist yaptı.
Bas Dost takım arkadaşı Piccini ile Fenerbahçe'ye geliyor!
İtalyan oyuncunun, bazı taraftarların tesisleri basıp teknik heyet ve futbolculara saldırması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği belirtildi.