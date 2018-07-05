Barcelona Yerry Minayı neden istemiyor? İşte cevabı - Galeri - Fotomaç
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Barcelona Yerry Mina'yı neden istemiyor? İşte cevabı
5 Temmuz 2018 Perşembe, 00:03:21
Güncelleme: 00:24:00
Barcelona Yerry Mina'yı neden istemiyor? İşte cevabı
Fenerbahçe'nın transfer listesindeki Kolombiyalı stoper Yerry Mina, Dünya Kupası'nda üç kafa golü atan ilk defans oyuncusu ünvanıyla evine dönüyor.
Barcelona Yerry Mina'yı neden istemiyor? İşte cevabı
Fenerbahçe'nın transfer listesindeki Kolombiyalı stoper Yerry Mina, Dünya Kupası'nda üç kafa golü atan ilk defans oyuncusu ünvanıyla evine dönüyor.
Barcelona Yerry Mina'yı neden istemiyor? İşte cevabı
Barça'daki 6 ayın ardından gönderilecekler listesindeki Mina'nın 4 maçtaki performansı kafaları karıştırdı elbette.
Barcelona Yerry Mina'yı neden istemiyor? İşte cevabı
Peki Barcelona neden hala Mina'ya kadrosunda yer vermek istemiyor? Cevabı basit.
Barcelona Yerry Mina'yı neden istemiyor? İşte cevabı
İspanya La Liga'da Avrupa Birliği pasaportu olmayan 3 futbolcu sahada görev yapabiliyor.
Barcelona Yerry Mina'yı neden istemiyor? İşte cevabı
Katalan kulübünde Paulinho ve Coutinho iki kontenjanı rezerve etmiş durumdalar. Üçüncü oyuncu ise yine bir Brezilyalı, yeni transfer Arthur olacak.
Barcelona Yerry Mina'yı neden istemiyor? İşte cevabı
11 milyon Euro'ya alınan Mina'ya İngiliz kulüpleri talip olursa, Kolombiyalı'nın Fenerbahçe ya da bir başka kulübü kiralık gitmesi zor görünüyor.
SABAH