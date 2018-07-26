Aziz Yıldırımdan Ali Koça sert sözler! Yazıklar olsun - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler! "Yazıklar olsun"

    26 Temmuz 2018 Perşembe, 01:26:39
    Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler! "Yazıklar olsun"
    • 1
    • 11
    Aziz Yıldırımdan Ali Koça sert sözler! Yazıklar olsun

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki akşam FBTV'de yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü...

    Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler! "Yazıklar olsun"
    • 2
    • 11
    Aziz Yıldırımdan Ali Koça sert sözler! Yazıklar olsun

    Koç, Yıldırım yönetimini suçlayarak "Borç Aziz Yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" dedi...

    Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler! "Yazıklar olsun"
    • 3
    • 11
    Aziz Yıldırımdan Ali Koça sert sözler! Yazıklar olsun

    Gözler ise Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a çevrildi...

    Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler! "Yazıklar olsun"
    • 4
    • 11
    Aziz Yıldırımdan Ali Koça sert sözler! Yazıklar olsun

    Takvim'in haberine göre Yıldırım'ın Ali Koç'un açıklamalarından sonra yakın çevresiyle durum değerlendirmesi yaptığı ve Ali Koç'u topa tuttuğu öğrenildi.

    Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler! "Yazıklar olsun"
    • 5
    • 11
    Aziz Yıldırımdan Ali Koça sert sözler! Yazıklar olsun

    GİZLİ SAKLI YOK!

    Yıldırım'ın yakın çevresine "Biz borsaya açık bir şirketiz. Her şeyimiz kayıt altında.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN