Aziz Yıldırımdan Ali Koça sert sözler! Yazıklar olsun - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler! "Yazıklar olsun"
26 Temmuz 2018 Perşembe, 01:26:39
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler! "Yazıklar olsun"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki akşam FBTV'de yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü...
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler! "Yazıklar olsun"
Koç, Yıldırım yönetimini suçlayarak "Borç Aziz Yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" dedi...
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler! "Yazıklar olsun"
Gözler ise Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a çevrildi...
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler! "Yazıklar olsun"
Takvim'in haberine göre Yıldırım'ın Ali Koç'un açıklamalarından sonra yakın çevresiyle durum değerlendirmesi yaptığı ve Ali Koç'u topa tuttuğu öğrenildi.
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler! "Yazıklar olsun"
GİZLİ SAKLI YOK!
Yıldırım'ın yakın çevresine "Biz borsaya açık bir şirketiz. Her şeyimiz kayıt altında.