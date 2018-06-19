Ali Koç'tan flaş karar! F.Bahçe, Aykut Kocaman'a...
TAZMİNATI ÖDENECEK
Başarılı çalıştırıcı, yönetimden hiçbir ücret talep etmeyerek her türlü kolaylığı sağlayacağı mesajını gönderdi. Ancak başkan Ali Koç'un, Aykut Kocaman'ın 1 yıllık maaşı olan 2.5 milyon euronun, başarılı teknik adamın hesabına yatırılması talimatını verdiği öğrenildi. Kocaman'ın ekibiyle de yolların ayrılacağı, alacaklarının ödeneceği belirtildi.
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