Ali Koç Kocaman kararını açıkladı!
FERNANDAO GERÇEĞİ
AL Wehda'ya transfer olan Fernandao için F.Bahçe'nin aldığı bonservis bedeliyle ilgili birçok yorum yapılmıştı. Koç, bu konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "32 yaşında bir oyuncu, kontratı seneye bitiyor. En doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum. Şeffaf olacağız dedik. Fernandao'yu 3 milyon dolara sattık. Eski kulübüne yüzde 20'si gider gibi bir madde vardı. Onu da bertaraf ederek yaptık bu transferi."
'DAMİEN COMOLLİ İLE 1 YILDIR ÇALIŞIYORUZ'
Ülker Stadı'nda dün sözleşme imzalanan Damien Comolli ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'yle 1 yıldır çalıştıklarını belirtip, "Biz bir futbol yapısı, felsefesi yerleştirmek istiyoruz. Ben kendisiyle yoğun çalışmaya başlamadan, bu yapıyı geliştirmek için kuvvetli bir sportif direktör hayalim vardı.
Sistem için 5-6 yıl lazım
3 yıllığına göreve geldiklerini dün bir kez daha vurgulayan Ali Koç, "Bu yüzden sportif direktör ve teknik direktör ile 3 yıldan fazla sözleşme imzalayamıyoruz. Bizim kuracağımız sistem için en az 5-6 yıl lazım. Ondan sonra geri dönüş olmayacak. Oyuncu yetiştirmek için değil kazanmak için kurulmuş bir sistem" ifadelerini kullandı.
Akıllı yatırımlar yapacağız
"Hiçbir zaman şampiyonluk hedefinden vazgeçmedik" diyen Başkan Ali Koç, "Bizim amiral gemimiz futbol. Tam ne yapacağımızı anlamak için FFP konusunda nasıl bir manevra alanımız olduğunu tespit etmemiz lazım. Akıllı yatırımlarla, daha farklı bir seviyede yapmanın mümkün olduğunu göstereceğiz" sözlerini sarfetti.
Mali tablo çok kötü
Başkan Ali Koç'un mali yapıyla ilgili sözleri de günün en çok konuşulanları arasındaydı. Koç, "Görüntü, beklentilerimizden daha kötü. Yeni kaynak getireceğiz dedik. Bir tanesi sıcak para, hibe olur. Her türlü hibe olacak ama hangi şekilde olacağına karar vermedik. Karar için neyi devraldığımızın resminin netleşmesini bekliyoruz" dedi.
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