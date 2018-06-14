Ali Koç Kocaman kararını açıkladı!

FERNANDAO GERÇEĞİ

AL Wehda'ya transfer olan Fernandao için F.Bahçe'nin aldığı bonservis bedeliyle ilgili birçok yorum yapılmıştı. Koç, bu konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "32 yaşında bir oyuncu, kontratı seneye bitiyor. En doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum. Şeffaf olacağız dedik. Fernandao'yu 3 milyon dolara sattık. Eski kulübüne yüzde 20'si gider gibi bir madde vardı. Onu da bertaraf ederek yaptık bu transferi."



