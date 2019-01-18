Alberth Elisin menajerinden Fenerbahçe itirafı: Teklifi reddedemem - Galeri - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
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Alberth Elis'in menajerinden Fenerbahçe itirafı: "Teklifi reddedemem"

Fenerbahçe'nin gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden Alberth Elis'in menajerinden itiraf gibi bir açıklama geldi.
18 Ocak 2019 Cuma, 09:18:39 Güncelleme: 09:21:26
Alberth Elisin menajerinden Fenerbahçe itirafı: Teklifi reddedemem

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde en çok çaba sarf ettiği oyunculardan birisi olan Honduraslı kanat oyuncusu Alberth Elis için önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Alberth Elisin menajerinden Fenerbahçe itirafı: Teklifi reddedemem

Honduras basını 22 yaşındaki Elis için Fenerbahçe'nin Houston Dynamo kulübüne 6 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.

Alberth Elisin menajerinden Fenerbahçe itirafı: Teklifi reddedemem

Bu rakam ABD kulübünün istediği 8 milyon Euro'ya oldukça yakın.

Alberth Elisin menajerinden Fenerbahçe itirafı: Teklifi reddedemem

Takvim'in haberine göre; Alberth Elis'in menajeri Daniel Solis, "Şu anda Houston Dynamo ile olan bir sözleşmesi var. Ama aldığı teklifi de reddedemem" ifadesini kullandı.

Alberth Elisin menajerinden Fenerbahçe itirafı: Teklifi reddedemem

Etkili bir kanat oyuncusu olan Alberth Elis, gol ve asist sayısı olarak da önemli bir istatistiğe sahip.

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