Alberth Elisin menajerinden Fenerbahçe itirafı: Teklifi reddedemem - Galeri - Fotomaç
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Alberth Elis'in menajerinden Fenerbahçe itirafı: "Teklifi reddedemem"
Fenerbahçe'nin gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden Alberth Elis'in menajerinden itiraf gibi bir açıklama geldi.
18 Ocak 2019 Cuma, 09:18:39
Güncelleme: 09:21:26
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde en çok çaba sarf ettiği oyunculardan birisi olan Honduraslı kanat oyuncusu Alberth Elis için önemli gelişmeler yaşanıyor.
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Honduras basını 22 yaşındaki Elis için Fenerbahçe'nin Houston Dynamo kulübüne 6 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.
Bu rakam ABD kulübünün istediği 8 milyon Euro'ya oldukça yakın.
Takvim'in haberine göre; Alberth Elis'in menajeri Daniel Solis, "Şu anda Houston Dynamo ile olan bir sözleşmesi var. Ama aldığı teklifi de reddedemem" ifadesini kullandı.
Etkili bir kanat oyuncusu olan Alberth Elis, gol ve asist sayısı olarak da önemli bir istatistiğe sahip.