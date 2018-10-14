Aatıf: "Vicdanen rahatım!"

Cocu'ya sorabilirler

GRUPLAŞMA iddialarını da reddeden Aatıf, "Takım içinde gruplaşma ya da başka bir kişinin oynaması için baskı yapmak bana göre bir şey değil. Bu ayrıca benim vazifem de değil. Dirar ile aynı ülkeden geliyoruz. Beraber milli takımda da oynuyoruz. Ama bizler profesyonel futbolcularız. Onun oynamama sürecinde benim takıma bir müdahalem ya da hocaya bu konuda bir talebim asla olmamıştır ve olamaz. Bu durumu Phillip Cocu'ya da sorabilirler" dedi.