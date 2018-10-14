Aatıf: Vicdanen rahatım! - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Aatıf: "Vicdanen rahatım!"

    Fenerbahçeli Aatıf kadro dışı bırakılmasıyla ilgili konuştu
    14 Ekim 2018 Pazar, 00:43:50 Güncelleme: 00:44:38
    Aatıf: Vicdanen rahatım!

    Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in ardından kadro dışı bırakılan Aatıf Chahechouhe da bir açıklama yaparak yaşananları anlattı. İşte Aatıf'ın ağzından olaylar;

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    Aatıf: Vicdanen rahatım!

    "Kayserispor maçının soyunma odasında başkanımız Ali Koç haklı olarak memnuniyetsizliğini dile getirdi. Ben de Volkan'dan sonra söz aldım ve 'Geçen sezon daha iyi kadroyla şampiyon olamadık. Bu sezon şampiyonluk istiyorsunuz. Ancak takımda her şey değişti. Hoca değişti, yeni oyuncular geldi, önemli oyuncular gitti. Hızlı bir şekilde bunu başarmak kolay değil' dedim. Asla şu andaki takıma kalitesiz ifadesini kullanmadım. Takımın menfaatleri için eleştiride bulundum."

    Aatıf: Vicdanen rahatım!

    UMURSAMASAM SUSARDIM!..
    Aatıf, Ali Koç'un 'gamsız ve umursamaz' iddiası içinse şöyle yanıt verdi;

    Aatıf: Vicdanen rahatım!

    "İçinde bulunduğumuz durumu umursamamış olsam, zaten hiç konuşmaz, sessiz kalırdım. Asla takım kötü giderken, neşeli ya da gülen tavırlar içinde olmadım. Olayların zamanlaması önem taşıyor. Konya galibiyeti ve Beşiktaş derbisi sonrası ortaya koyduğumuz oyundan dolayı başkanımız Ali Koç bizi tebrik etti. Öyle günlerde insanın gülmesi önemliydi. Rizespor maçından sonra bütün takım üzüntü içindeydi. Bu şekilde anlatıldığı gibi gülmeler, şakalaşmalar asla yaşanmadı. Kaybettiğimizde üzüldük, kazandığımızda güldük. Bunun dışında bir hareketim olmadı."?

    Aatıf: Vicdanen rahatım!

    Cocu'ya sorabilirler
    GRUPLAŞMA iddialarını da reddeden Aatıf, "Takım içinde gruplaşma ya da başka bir kişinin oynaması için baskı yapmak bana göre bir şey değil. Bu ayrıca benim vazifem de değil. Dirar ile aynı ülkeden geliyoruz. Beraber milli takımda da oynuyoruz. Ama bizler profesyonel futbolcularız. Onun oynamama sürecinde benim takıma bir müdahalem ya da hocaya bu konuda bir talebim asla olmamıştır ve olamaz. Bu durumu Phillip Cocu'ya da sorabilirler" dedi.

    Aatıf: Vicdanen rahatım!

    Phillip Cocu ile sezon başından beri iyi anlaştıklarını belirten Aatıf, "Kendisi sakatlık dönemimde benimle ilgilendi, döndükten sonra da beni hemen Konya deplasmanında ilk 11'e aldı. Bu süreçte ve sonrasında bir disiplinsizlik ve vurdumduymazlık söz konusu olsaydı, hocamız zaten gereğini yapardı. Bu ikisi bana uzak olan iki kelime. İçeride olanları dışarıyla paylaşmak ve ihanet asla söz konusu olamaz. Vicdanen rahatım" diye konuştu.

    Aatıf: Vicdanen rahatım!

    İki buçuk sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Aatıf, bu sezon 4 maçta görev alırken, gol ve asist üretemedi. Faslı oyuncu geçen sezon 7 gol 2 asist, 2016- 17'de ise 7 gol 5 asist ile toplamda 21 gole katkı sağladı.

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