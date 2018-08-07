9 maddede Fenerbahçenin rakibi Benfica!

9 maddede Fenerbahçe'nin rakibi Benfica!

Fenerbahçe, bu gece Benfica ile belki de sezonun en kritik maçına çıkarken, Portekiz temsilcisini 9 maddede inceledik

7 Ağustos 2018 Salı, 11:23:58 Güncelleme: 11:27:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





