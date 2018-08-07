9 maddede Fenerbahçenin rakibi Benfica! - Galeri - Fotomaç
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    9 maddede Fenerbahçe'nin rakibi Benfica!

    Fenerbahçe, bu gece Benfica ile belki de sezonun en kritik maçına çıkarken, Portekiz temsilcisini 9 maddede inceledik
    7 Ağustos 2018 Salı, 11:23:58 Güncelleme: 11:27:22
    9 maddede Fenerbahçe'nin rakibi Benfica!
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    • 11
    9 maddede Fenerbahçenin rakibi Benfica!

    Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam 22.00'da karşılaşacağı Portekiz temsilcisi Benfica'yla karşılaşıyor.

    İşte 9 maddede Benfica....

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    9 maddede Fenerbahçe'nin rakibi Benfica!
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    • 11
    9 maddede Fenerbahçenin rakibi Benfica!

    1- Transfer döneminde 13 oyuncusunu gönderip 10 futbolcu transfer eden Benfica kadrosunda köklü değişiklikler yaptı. Portekiz ekibi bunun için 16 milyon Euro'luk harcama gerçekleştirdi..

    9 maddede Fenerbahçe'nin rakibi Benfica!
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    9 maddede Fenerbahçenin rakibi Benfica!

    2- BenficaTeknik Direktörü Rui Vitoria kariyerinde çıktığı 24 Şampiyonlar Ligi maçının 12'sini kaybederken, 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı..

    9 maddede Fenerbahçe'nin rakibi Benfica!
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    9 maddede Fenerbahçenin rakibi Benfica!

    3-Yeni sezon öncesinde 6 hazırlık maçı yapan Portekiz ekibi, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenildi aldı.
    Benfica, Sevilla'yı yenerken, Juventus ve Dortmund gibi iki güçlü ekiple berabere kaldı..

    9 maddede Fenerbahçe'nin rakibi Benfica!
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    9 maddede Fenerbahçenin rakibi Benfica!

    4- Benfica'da geçen sezon 41 maçta 37 gol atan ve 6 asist yapan 34 yaşındaki Jonas, transfer ihtimali ve fiziksel eksikliği nedeniyle kadroya alınmadı..

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