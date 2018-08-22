10 numaraya yeni aday: Bart Ramselaar! - Galeri - Fotomaç
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10 numaraya yeni aday: Bart Ramselaar!
22 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:13:11
Güncelleme: 00:15:07
10 numaraya yeni aday: Bart Ramselaar!
Giuliano'nun Al Nassr'a satılmasının ardından orta sahaya takviye yapmayı planlayan F.Bahçe'nin gündemine bir isim daha girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
10 numaraya yeni aday: Bart Ramselaar!
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Phillip Cocu'nun eski öğrencisi Bart Ramselaar için nabız yoklamaya başladı.
10 numaraya yeni aday: Bart Ramselaar!
Cocu'nun 2016-17 sezonu öncesi Utrech'ten PSV Eindhoven'a transfer ettirdiği 22 yaşındaki 10 numaranın kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
10 numaraya yeni aday: Bart Ramselaar!
Hollanda Ligi'nde geride kalan 2 haftada forma giyemeyen Hollandalı oyuncu, orta sahanın göbeğinde ve sol kanatta da görev yapıyor.
10 numaraya yeni aday: Bart Ramselaar!