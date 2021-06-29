İngiltere Almanya maçında tribünde tanıdık yüzler!
EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu maçlarının son gününde İngiltere ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Wembley'de oynanan ve TSİ saat 19.00'da başlayan karşılaşmada tribünde tanıdık yüzler de vardı. İngiltere Prensi William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton maçı izlemek için tribünde yerini aldı. Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran'ın yanı sıra, İngiliz futbolunun efsanesi David Beckham da zorlu Almanya maçını izlemek için Wembley'e geldi.
Giriş Tarihi: 29.06.2021 19:24 , Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 19:36
İngiltere Almanya maçında tribünde tanıdık yüzler!