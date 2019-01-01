Yeni yılın ilk bombası Beşiktaştan! 4 yıllık sözleşme... - Galeri - Fotomaç
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Yeni yılın ilk bombası Beşiktaş'tan! 4 yıllık sözleşme...
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yeni yılın ilk transfer bombasını patlatıyor.
1 Ocak 2019 Salı, 11:58:48
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde özel bir televizyon kanalına "Devre arasında 2-3 oyuncu alacağız, 1-2 tane stoper olabilir" açıklamasını yapmıştı.
Belçika basını, siyah-beyazlıların stoper transferinde mutlu sona ulaştığını duyurdu.
Voetbalkrant.com'un haberine göre, Beşiktaş, Porto'nun 24 yaşındaki stoperi Chancel Mbemba ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın Kongolu futbolcu için Portekiz ekibine 2.5 milyon bonservis ödeyeceği ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.