Yeni yılın ilk bombası Beşiktaştan! 4 yıllık sözleşme... - Galeri - Fotomaç
01 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Yeni yılın ilk bombası Beşiktaş'tan! 4 yıllık sözleşme...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yeni yılın ilk transfer bombasını patlatıyor.
1 Ocak 2019 Salı, 11:58:48
Yeni yılın ilk bombası Beşiktaştan! 4 yıllık sözleşme...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni yılın ilk bombası Beşiktaştan! 4 yıllık sözleşme...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde özel bir televizyon kanalına "Devre arasında 2-3 oyuncu alacağız, 1-2 tane stoper olabilir" açıklamasını yapmıştı.

Yeni yılın ilk bombası Beşiktaştan! 4 yıllık sözleşme...

Belçika basını, siyah-beyazlıların stoper transferinde mutlu sona ulaştığını duyurdu.

Yeni yılın ilk bombası Beşiktaştan! 4 yıllık sözleşme...

Voetbalkrant.com'un haberine göre, Beşiktaş, Porto'nun 24 yaşındaki stoperi Chancel Mbemba ile anlaşma sağladı.

Yeni yılın ilk bombası Beşiktaştan! 4 yıllık sözleşme...

Beşiktaş'ın Kongolu futbolcu için Portekiz ekibine 2.5 milyon bonservis ödeyeceği ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN