Vagner Loveun Santosa transferi son anda yattı

16 Ağustos 2018 Perşembe, 12:00:44
Güncelleme: 12:02:53
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Vagner Love'un Santos'a transferi son anda yattı
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Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la dikkatleri üzerine çeken ve gol krallığı yaşayan Vagner Love gece saatlerinde gündemdeydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vagner Love'un Santos'a transferi son anda yattı
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Habertürk'te yer alan habere göre; Beşiktaş'a geldiğinden bu yana beklentileri karşılayamayan ve eleştirilerin odağında kalan tecrübeli golcüye ülkesi Brezilya'nın köklü kulüplerinden Santos talip oldu.
Vagner Love'un Santos'a transferi son anda yattı
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Santos Başkanı Jose Carlos Peres konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Peres, "Golcü arayışlarımız sürüyor. Bu isim Vagner Love da olabilir, başkası da olabilir. Görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Vagner Love'un Santos'a transferi son anda yattı
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ESPN'in Brezilya edisyonuna göre Santos, Vagner Love ile temas kurarak 2,5 yıllık anlaşma sağladı.
Vagner Love'un Santos'a transferi son anda yattı
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Brezilya temsilcisi daha sonra UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak LASK Linz maçı için Avusturya'da bulunan Beşiktaş yetkilileriyle bir araya geldi.