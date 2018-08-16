Vagner Loveun Santosa transferi son anda yattı - Galeri - Fotomaç
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Vagner Love'un Santos'a transferi son anda yattı

    16 Ağustos 2018 Perşembe, 12:00:44 Güncelleme: 12:02:53
    Vagner Love'un Santos'a transferi son anda yattı
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    Vagner Loveun Santosa transferi son anda yattı

    Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la dikkatleri üzerine çeken ve gol krallığı yaşayan Vagner Love gece saatlerinde gündemdeydi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Vagner Love'un Santos'a transferi son anda yattı
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    Vagner Loveun Santosa transferi son anda yattı

    Habertürk'te yer alan habere göre; Beşiktaş'a geldiğinden bu yana beklentileri karşılayamayan ve eleştirilerin odağında kalan tecrübeli golcüye ülkesi Brezilya'nın köklü kulüplerinden Santos talip oldu.

    Vagner Love'un Santos'a transferi son anda yattı
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    Vagner Loveun Santosa transferi son anda yattı

    Santos Başkanı Jose Carlos Peres konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Peres, "Golcü arayışlarımız sürüyor. Bu isim Vagner Love da olabilir, başkası da olabilir. Görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Vagner Love'un Santos'a transferi son anda yattı
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    Vagner Loveun Santosa transferi son anda yattı

    ESPN'in Brezilya edisyonuna göre Santos, Vagner Love ile temas kurarak 2,5 yıllık anlaşma sağladı.

    Vagner Love'un Santos'a transferi son anda yattı
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    Vagner Loveun Santosa transferi son anda yattı

    Brezilya temsilcisi daha sonra UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak LASK Linz maçı için Avusturya'da bulunan Beşiktaş yetkilileriyle bir araya geldi.

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