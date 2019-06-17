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Transfer döneminin ilk bombası Beşiktaş'tan! İşte sözleşme detayları
Teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk bombayı patlatıyor. Yaz transfer döneminin başlamasıyla yeni transferlerini kısa süre içerisinde açıklamayı planlayan siyah-beyazlılar, Ljajic'ten sonra ilk transferini bitirdi.
17 Haziran 2019 Pazartesi 11:09
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi.
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Siyah-beyazlılar ilk olarak Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmeden önce sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmıştı.
Avcı'nın başına geçmesiyle birlikte tecrübeli hocanın transfer raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaşlı kurmaylar, ilk transferi bitirdi.
Kale için yerli bir kaleci arayan Beşiktaş, uzun süredir izlediği ve gündeminde olan Ertaç Özbir ile her konuda anlaştı.
Başarılı file bekçisiyle her konuda anlaşma sağlayan İstanbul ekibi, transferi tamamlamak üzere.