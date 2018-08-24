Talisca bonservisiyle birlikte transfer oluyor! - Galeri - Fotomaç
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Talisca bonservisiyle birlikte transfer oluyor!
24 Ağustos 2018 Cuma, 10:21:08
Güncelleme: 10:27:28
Talisca bonservisiyle birlikte transfer oluyor!
Siyaz beyazlı taraftar ile arasında özel bir bağ bulunan Brezilyalı Anderson Talisca bonservisiyle transfer oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Talisca bonservisiyle birlikte transfer oluyor!
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kiralık olarak Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile anlaşan Talisca için transfer kararı kesinleşti.
Talisca bonservisiyle birlikte transfer oluyor!
Portekiz basınından Record'un haberine göre; Çin ekibi Guangzhou Evergrande, kiralık olarak formasını giyen Anderson Talisca'nın bonservisini 25 milyon Euro karşılığında almaya karar verdi.
Talisca bonservisiyle birlikte transfer oluyor!
Portekiz devi Benfica'ya 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen Çin ekibinin, Talisca'yı takımda tutmak için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı ifade ediliyor.
Talisca bonservisiyle birlikte transfer oluyor!
Çin'deki kariyerine muhteşem bir form ile başlayan Anderson Talisca, Guangzhou forması ile 7 maça çıkarken 9 gol 4 asist katkısında bulundu.