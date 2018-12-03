Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yazdı

Erman Toroğlu: Bunlar şampiyon olacaksa...



Dünkü maçtan sonra benim yazacağım ve yazabileceğim bir tek cümle var; Eğer bu iki takımdan biri bu futbolla şampiyon olacaksa yuh olsun bu işe! Kendi aramızda ite kaka futbol oynuyoruz. "Pozisyonlar" diyoruz, "Bilmem ne" diyoruz... Sonra Avrupa'ya çıkıyoruz. Önüne gelen takım bizi tokatlıyor. Allah aşkına sahadaki futbolcuların aldıkları paraları üst üste koyun, sonra yaptıkları mücadeleye, oynadıkları futbola bir bakın. Bunu iki takım futbolcuları için de çok rahatlıkla söyleyebilirim.