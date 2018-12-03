Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yazdı
Erman Toroğlu: Bunlar şampiyon olacaksa...
Dünkü maçtan sonra benim yazacağım ve yazabileceğim bir tek cümle var; Eğer bu iki takımdan biri bu futbolla şampiyon olacaksa yuh olsun bu işe! Kendi aramızda ite kaka futbol oynuyoruz. "Pozisyonlar" diyoruz, "Bilmem ne" diyoruz... Sonra Avrupa'ya çıkıyoruz. Önüne gelen takım bizi tokatlıyor. Allah aşkına sahadaki futbolcuların aldıkları paraları üst üste koyun, sonra yaptıkları mücadeleye, oynadıkları futbola bir bakın. Bunu iki takım futbolcuları için de çok rahatlıkla söyleyebilirim.
Bitaraf bir şekilde herkese sorsam, "Dün oynayanların içinde en iyi kimdi?" desem, bana bir kişi çıkıp da "Şu iyiydi" diyemez. Ama şunlar kötüydü denilebilecek çok isim var. Eren Derdiyok diye bir futbolcu var. Fiziği iyi.. Bakıyorsun, "Bu adam süper mücadele eder" diyorsun ama bir penaltı yapıyor inanılır gibi değil. Üstüne ve gelen topta dirseğini çıkarıp vurmasa top vücuduna çarpacak penaltı olmayacak. Bu penaltıyı yapanın hem beyin kontrolüne, hem yürek kontrolüne bakmak lazım.
Bin tane yorum yapsanız ne olacak… Son 3-5 dakikada Beşiktaş maçı 3-0 da yapardı, son saniyede maç 1-1 de biterdi. Dün akşam 'VAR'lık çok pozisyon oldu. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı net. Yoruma açık değil. Penaltıdan evvel endirekt vuruş var mı? Burada futbolun ruhu şunu diyor; Top ayakla oynanma mesafesindeyken topa kafayı sokarsan aleyhine endirekt vuruş olur.
Top kendi arkadaşı tarafından ileri doğru vuruluyor. Mesafe kısa.... Eğer bu mesafeden vurulan topta kollarınız normal açıklıktaysa ve siz topa hareket yapmıyorsanız bu penaltı olmaz. Ama arkadaşınız topla oynadığı anda kollarınız kapalı, gelirken kollarınız açık topa müdahale ediyorsanız ki bana öyle geldi. O zaman penaltı. Sonra gelelim Onyekuru'nun pozisyonuna...