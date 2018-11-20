Southampton Pepeye talip oldu

ARAP KULÜPLERİ DE TAKİPTE TUTUYOR



Ancak yıllık 4 milyon 750 bin Euro kazanan ve geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil etmek için TFF'ye başvuran 35 yaşındaki oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin biteceğini göz önüne alan siyah-beyazlılar, Ocak ayı için transfere yeşil ışık yaktı.