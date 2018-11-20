Southampton Pepeye talip oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak için çok uğraştığı Beşiktaş'ın 35 yaşındaki oyuncusu Pepe'yi, ocakta almak istiyor. Beşiktaş ise sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.
20 Kasım 2018 Salı, 18:58:40
Güncelleme: 19:01:54
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Beşiktaş'ta bu sezon savunmadaki performansı kadar golleriyle de adından bahsettiren Pepe, yeniden İngilizlerin radarına girdi.
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Premier Lig ekiplerinden Southampton, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çok uğraştığı Portekizli stoper için ikinci kez siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldı.
Sezon başında bu transfere onay vermeyen Beşiktaş yönetimi, İngilizlerin teklifini geri çevirmişti.
ARAP KULÜPLERİ DE TAKİPTE TUTUYOR
Ancak yıllık 4 milyon 750 bin Euro kazanan ve geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil etmek için TFF'ye başvuran 35 yaşındaki oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin biteceğini göz önüne alan siyah-beyazlılar, Ocak ayı için transfere yeşil ışık yaktı.
Sabah'ın haberine göre; Pepe'den gelir elde etmeyi hedefleyen Beşiktaş cephesi, İngilizlere masaya oturmaya hazır olduklarını bildirdi.