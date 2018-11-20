Southampton Pepeye talip oldu - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Southampton Pepe'ye talip oldu

    İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak için çok uğraştığı Beşiktaş'ın 35 yaşındaki oyuncusu Pepe'yi, ocakta almak istiyor. Beşiktaş ise sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.
    20 Kasım 2018 Salı, 18:58:40 Güncelleme: 19:01:54
    Southampton Pepeye talip oldu

    Beşiktaş'ta bu sezon savunmadaki performansı kadar golleriyle de adından bahsettiren Pepe, yeniden İngilizlerin radarına girdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Southampton Pepeye talip oldu

    Premier Lig ekiplerinden Southampton, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çok uğraştığı Portekizli stoper için ikinci kez siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldı.

    Southampton Pepeye talip oldu

    Sezon başında bu transfere onay vermeyen Beşiktaş yönetimi, İngilizlerin teklifini geri çevirmişti.

    Southampton Pepeye talip oldu

    ARAP KULÜPLERİ DE TAKİPTE TUTUYOR

    Ancak yıllık 4 milyon 750 bin Euro kazanan ve geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil etmek için TFF'ye başvuran 35 yaşındaki oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin biteceğini göz önüne alan siyah-beyazlılar, Ocak ayı için transfere yeşil ışık yaktı.

    Southampton Pepeye talip oldu

    Sabah'ın haberine göre; Pepe'den gelir elde etmeyi hedefleyen Beşiktaş cephesi, İngilizlere masaya oturmaya hazır olduklarını bildirdi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN