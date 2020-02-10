Sergen Yalçın'ın yanındaki gizemli kişi kim? - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
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Sergen Yalçın'ın yanındaki gizemli kişi kim?

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktörlük koltuğuna gelen Sergen Yalçın 2'de 2 yaparak müthiş bir başlangıç yapmıştı. Yalçın, önceki akşam 3-0'lık Gaziantep galibiyetini yakın dostlarıyla kutlamıştı. 47 yaşındaki teknik adamın yanındaki gizemli kişi ise merak konusu oldu... Peki, Sergen Yalçın'ın yanındaki gizemli kişi kim? İşte o isim...

10 Şubat 2020 Pazartesi 10:17 Güncelleme: 10.02.2020 10:28
Sergen Yalçın'ın yanındaki gizemli kişi kim?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, sahalardan sonra gece alemlerine de döndü...

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Sergen Yalçın'ın yanındaki gizemli kişi kim?

Göreve geldikten sonra ikide iki yaparak Beşiktaş'ı toparlayan Yalçın, son oynanan 3-0'lık Gaziantep galibiyetini yakın dostları Talip Öztürk ve Nil Özalp ile Günay'da kutladı. Yalçın, hayranı olduğu Ebru Gündeş'i ön masadan dinledi.

Sergen Yalçın'ın yanındaki gizemli kişi kim?

Yalçın'ın masasındaki gizemli bir güzel ise dikkat çekti. O güzel, Nil Özalp'in yakın dostu olan Melisa Şalgam'dı. Takvim'in haberine göre 24 yaşındaki genç oyuncu ile Sergen Yalçın gece boyunca yan yanaydı...

Sergen Yalçın'ın yanındaki gizemli kişi kim?

Derin bir muhabbete dalan ikili, toplu fotoğraflarda ise birbirlerinden uzak kaldı. Bu yakınlaşma "Efsane geri döndü" yorumlarına neden oldu..

Sergen Yalçın'ın yanındaki gizemli kişi kim?

Gündüz Beşiktaş'ın maçını Vodafone Park'ta izleyen Melisa Şalgam, gece de Sergen Yalçın'la samimi şekilde görüldü..

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