Şenol Güneşten Galatasaray ve Trabzonspor açıklaması! - Galeri - Fotomaç
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Şenol Güneş'ten Galatasaray ve Trabzonspor açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Malmö maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 16:05:16 Güncelleme: 16:07:16
Şenol Güneşten Galatasaray ve Trabzonspor açıklaması!

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

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Şenol Güneşten Galatasaray ve Trabzonspor açıklaması!

Şenol Güneş: Sahamızda kazanarak turu geçmek istiyoruz. Elimizde bir kadro var. Bütün oyuncularımız kazanmak için sahaya çıkacak.

Şenol Güneşten Galatasaray ve Trabzonspor açıklaması!

Herkes zirvede olmak ister, önemli olan oraya tutunup başka zirvelere taşımak. Bu sene maalesef Avrupa'da 3 mağlubiyetimiz var. En çok beni üzmüştür. Kaybedilmemesi gereken takımlara kaybettik.

Şenol Güneşten Galatasaray ve Trabzonspor açıklaması!

Yeni hedefler çizmek zorundayız. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ndeydik. Bu sene maalesef Avrupa Ligi'ndeyiz. Turu geçersek yeni hedeflere bakacağız. Geçen sene de Avrupa'da oynarken ligde kayıplar yaşadık, bu sene de yaşadık.

Şenol Güneşten Galatasaray ve Trabzonspor açıklaması!

Avrupa'da olduğunuz zaman bu ülkeyi temsilen en iyi skorları alıp en iyi şekilde temsil etmek gerekiyor. Beşiktaş'ın bunu en iyi şekilde yaptığını düşünüyorum. Bunun içinde olduğum için gururluyum ama bu 3 mağlubiyeti de içime sindiremiyorum.

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