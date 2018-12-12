Şenol Güneşten Galatasaray ve Trabzonspor açıklaması!

Şenol Güneş'ten Galatasaray ve Trabzonspor açıklaması!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Malmö maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 16:05:16
Güncelleme: 16:07:16
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Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
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Şenol Güneş: Sahamızda kazanarak turu geçmek istiyoruz. Elimizde bir kadro var. Bütün oyuncularımız kazanmak için sahaya çıkacak.
Herkes zirvede olmak ister, önemli olan oraya tutunup başka zirvelere taşımak. Bu sene maalesef Avrupa'da 3 mağlubiyetimiz var. En çok beni üzmüştür. Kaybedilmemesi gereken takımlara kaybettik.
Yeni hedefler çizmek zorundayız. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ndeydik. Bu sene maalesef Avrupa Ligi'ndeyiz. Turu geçersek yeni hedeflere bakacağız. Geçen sene de Avrupa'da oynarken ligde kayıplar yaşadık, bu sene de yaşadık.
Avrupa'da olduğunuz zaman bu ülkeyi temsilen en iyi skorları alıp en iyi şekilde temsil etmek gerekiyor. Beşiktaş'ın bunu en iyi şekilde yaptığını düşünüyorum. Bunun içinde olduğum için gururluyum ama bu 3 mağlubiyeti de içime sindiremiyorum.