Şenol Güneşten Galatasaray ve Trabzonspor açıklaması!

Avrupa'da olduğunuz zaman bu ülkeyi temsilen en iyi skorları alıp en iyi şekilde temsil etmek gerekiyor. Beşiktaş'ın bunu en iyi şekilde yaptığını düşünüyorum. Bunun içinde olduğum için gururluyum ama bu 3 mağlubiyeti de içime sindiremiyorum.