Şenol Güneş bizim için ''baba'' gibi

"Monaco gibi iyi bir takıma karşı çok güzel bir deplasman galibiyeti almıştık. Maçtan sonra da hep birlikte kutladık. Ben de o esnada Şenol hocanın yanına gittim, güzel bir gece olmuştu. Şenol Güneş için sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Çok başarılı bir teknik direktör. Bu takım için, bu kulüp için gerçekten çok büyük işler yaptı. Deyim yerindeyse bizim için bir baba gibi.