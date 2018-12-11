Şenol Güneş bizim için ''baba'' gibi
Siyah beyazlı ekibin deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson, Beşiktaş Instagram TV'ye açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer olduğu süreci değerlendiren Kanadalı oyuncu, transfer sürecinin çok heyecanlı günler olduğuna dikkat çekti. Kariyeri için yeni bir sayfa olduğunu söyleyen Atiba, İstanbul'a gelmenin heyecan verici olduğunu da sözlerine ekledi
Atiba, "Ben her gün işin çözülmesi için bekliyordum. Çok tartışmalar vardı. Sürekli konuşuluyordu. Anlaşma sağlanmaya çalışılıyordu. Çok heyecanlıydım. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Türkiye'ye gelmeyi, böylesine büyük bir kulüpte oynamayı çok istiyordum. İstanbul'a gelme şansını kaçırmak istemiyordum. Gerçekten sabırsızlıkla beklemiştim transferin bitmesini. Çok heyecan verici günlerdi" diyerek şunları söyledi:
"Monaco gibi iyi bir takıma karşı çok güzel bir deplasman galibiyeti almıştık. Maçtan sonra da hep birlikte kutladık. Ben de o esnada Şenol hocanın yanına gittim, güzel bir gece olmuştu. Şenol Güneş için sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Çok başarılı bir teknik direktör. Bu takım için, bu kulüp için gerçekten çok büyük işler yaptı. Deyim yerindeyse bizim için bir baba gibi.
ŞAMPİYON OLDUĞUMUZDA ATTIĞIMIZ BOĞAZ TURUNU UNUTAMAM
Gerçekten olağanüstü bir gündü. Güzel bir kutlama yapmıştık taraftarlarımızla birlikte. Uzun sayılabilecek bir süreden sonra şampiyon olmuştuk. Sezon çok önemli, farklı bir sezondu. Kutlamaları da çok güzel oldu. Boğazdan geçtik, stadyuma gittik, stadyum tıklım tıklımdı. Gerçekten ömrüm boyunca hatırlayacağım bir geceydi.
OYUNUMU GELİŞTİRDİĞİM YER HOLLANDA
Hollanda, gerçekten büyük adım attığım, güzel dostluklar kurduğum bir yer. Lens ve Marcelo gibi oyuncular vardı. Oyuncu olarak oyunumu geliştirdiğim bir yer oldu Hollanda. Özellikle topa sahip olma anlamında, pas anlamında oranın da bende özel bir yeri var. Şampiyonluğa birkaç defa yaklaşmış ama şampiyon olamamıştık. Çok güzel günler geçirmiştim.