Ryan Babele bir şok daha! - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Ryan Babel'e bir şok daha!

Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medyada bir taraftar ile tartışıp hakarette bulunan Babel hakkında açıklamalarda bulundu.
27 Kasım 2018 Salı, 23:48:48 Güncelleme: 07:52:40
Ryan Babele bir şok daha!

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medyada bir taraftar ile tartışıp hakarette bulunan Babel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ryan Babele bir şok daha!

AsistAnaliz Radyo'nun canlı yayınına konuk olarak telefon aracılığıyla bağlanan Beşiktaşlı yönetici Mahmutyazıcıoğlu şunları söyledi;

Ryan Babele bir şok daha!

"Babel konusunda taraftar haklı, Babel'in yaptığı şeyi taraftarın hoş görmesi mümkün değil.

Ryan Babele bir şok daha!

Eğer ben taraftar olarak konuşursam çok daha ağır konuşurdum. Ama sonuçta bizler yöneticiyiz, hukuki olarak her şeyin sonucunu düşünmekle yükümlüyüz.

Ryan Babele bir şok daha!

Hiçbir futbolcu ve yönetici Beşiktaş kulübünden büyük değil, Babel'den savunma istedik, değerlendireceğiz, buna göre gerekli cezayı keseceğiz.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN