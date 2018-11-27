Ryan Babele bir şok daha! - Galeri - Fotomaç
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Ryan Babel'e bir şok daha!
Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medyada bir taraftar ile tartışıp hakarette bulunan Babel hakkında açıklamalarda bulundu.
27 Kasım 2018 Salı, 23:48:48
Güncelleme: 07:52:40
Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medyada bir taraftar ile tartışıp hakarette bulunan Babel ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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AsistAnaliz Radyo'nun canlı yayınına konuk olarak telefon aracılığıyla bağlanan Beşiktaşlı yönetici Mahmutyazıcıoğlu şunları söyledi;
"Babel konusunda taraftar haklı, Babel'in yaptığı şeyi taraftarın hoş görmesi mümkün değil.
Eğer ben taraftar olarak konuşursam çok daha ağır konuşurdum. Ama sonuçta bizler yöneticiyiz, hukuki olarak her şeyin sonucunu düşünmekle yükümlüyüz.
Hiçbir futbolcu ve yönetici Beşiktaş kulübünden büyük değil, Babel'den savunma istedik, değerlendireceğiz, buna göre gerekli cezayı keseceğiz.