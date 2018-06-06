Pepe için Suudi Arabistan iddiası
Ancak, Pepe de tıpkı Adriano ve Quaresma gibi, Arap ülkelerinin yanı sıra Çin'de oynamayacaklarını ve Beşiktaş ile yola devam edeceklerini daha önce net bir şekilde yönetime bildirmişti. Teknik direktör Şenol Güneş, Babel'in de dahil olduğu Pepe, Quaresma ve Adriano'nun satılmasına kesinlikle karşı çıkıyor.
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