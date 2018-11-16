Pepe alacakları için TFFye başvurdu!.

A Spor'a bağlanan Pepe'nin avukatı Burçin Barlas, konuyla ilgili şunları söyledi:Bu futbolun içinde olan bir şey. Sözleşmesi gereği alacağı bir şey. Duygusal düşünmemek lazım. Dünyanın her yerinde futbolcular böyle konular için avukatlarına başvuruyor.