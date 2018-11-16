Pepe alacakları için TFFye başvurdu!. - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Pepe alacakları için TFF'ye başvurdu!.

    Beşiktaş'ta büyük kriz! Yıldız futbolcu TFF'ye başvurdu!
    16 Kasım 2018 Cuma, 22:48:04 Güncelleme: 22:48:45
    Pepe alacakları için TFFye başvurdu!.

    İşte yaşanan o gelişme!

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Pepe alacakları için TFFye başvurdu!.

    A Spor'un haberine göre, Pepe alacaklarının ödenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

    Pepe alacakları için TFFye başvurdu!.

    Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'a paranın ödenmesi gerektiğini bildirdi ve Beşiktaş geçtiğimiz hafta Pepe'ya ödemenin büyük bir kısmı yapıldı. Pepe'ye hala küçük bir miktar borç kaldığı belirtildi.

    Pepe alacakları için TFFye başvurdu!.

    A Spor'a bağlanan Pepe'nin avukatı Burçin Barlas, konuyla ilgili şunları söyledi:Bu futbolun içinde olan bir şey. Sözleşmesi gereği alacağı bir şey. Duygusal düşünmemek lazım. Dünyanın her yerinde futbolcular böyle konular için avukatlarına başvuruyor.

    Pepe alacakları için TFFye başvurdu!.

    'Vadesi gelen alacağınızı zamanında tahsil etmek istersiniz' diyen Barlas, sözlerini şöyle sürdürdü: ''FIFA'ya gitmek futbolcunun hukukçusunun tercihi. TFF'ye, genel mahkemelere de başvurabilirsiniz. Genel mahkemelerde iş biraz daha yavaş ilerliyor. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda işler daha hızlı ilerliyor. Bir kulübe hizmet veriyorsunuz ve alacaklarınız bir sözleşmede var. Vadesi gelen alacağınızı zamanında tahsil etmek istersiniz. Tahsil edemezsiniz hukuğa başvurursunuz''

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