Pepe alacakları için TFFye başvurdu!.

Beşiktaş'ta büyük kriz! Yıldız futbolcu TFF'ye başvurdu!
16 Kasım 2018 Cuma, 22:48:04
Güncelleme: 22:48:45
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İşte yaşanan o gelişme!
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A Spor'un haberine göre, Pepe alacaklarının ödenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'a paranın ödenmesi gerektiğini bildirdi ve Beşiktaş geçtiğimiz hafta Pepe'ya ödemenin büyük bir kısmı yapıldı. Pepe'ye hala küçük bir miktar borç kaldığı belirtildi.
A Spor'a bağlanan Pepe'nin avukatı Burçin Barlas, konuyla ilgili şunları söyledi:Bu futbolun içinde olan bir şey. Sözleşmesi gereği alacağı bir şey. Duygusal düşünmemek lazım. Dünyanın her yerinde futbolcular böyle konular için avukatlarına başvuruyor.
'Vadesi gelen alacağınızı zamanında tahsil etmek istersiniz' diyen Barlas, sözlerini şöyle sürdürdü: ''FIFA'ya gitmek futbolcunun hukukçusunun tercihi. TFF'ye, genel mahkemelere de başvurabilirsiniz. Genel mahkemelerde iş biraz daha yavaş ilerliyor. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda işler daha hızlı ilerliyor. Bir kulübe hizmet veriyorsunuz ve alacaklarınız bir sözleşmede var. Vadesi gelen alacağınızı zamanında tahsil etmek istersiniz. Tahsil edemezsiniz hukuğa başvurursunuz''