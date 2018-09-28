Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Orkan Çınar, forma için savaşmaktansa neden siyah beyazlı kulüpten ayrıldığını ilk kez açıkladı.
28 Eylül 2018 Cuma, 09:53:26
Güncelleme: 10:06:28
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Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!
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Adana Demirspor'un yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Orkan Çınar, ilk kez ayrılık sebebini açıkladı.
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Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!
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Mavi Lacivertli takımı tercih sebebini anlatan Orkan, camiayı benimsediğini ifade etti. Orkan Çınar'ın Radyospor'a yaptığı açıklamalardan satır başları ise şu şekilde;
Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!
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"FUTBOLU ÖZLEDİĞİM İÇİN GELDİM"
"Benim en büyük tercih sebebim; başımızda olan muhteşem başkanımız Murat Sancak sonrasında benimle çok ilgilenen değerli hocam Hakan Kutlu ve Adana Demirspor taraftarı. Futbolu özlediğim için Adana Demirspor'a geldim."
Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!
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"Şimdiye kadar Adana Demirspor'da 4 maça çıktım deplasmandaki maçlarımızda bile iç saha coşkusunu hissettim. Adana Demirspor taraftarı, Beşiktaş taraftarı gibi inanılmaz bir atmosfer yaşatıyorlar"
Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!
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"ALIŞMA SÜRECİNİ ATLATTIM"
"Son maç bana çok iyi geldi. Futbolu takip edenler sık sık maç oynamadığımı biliyor."