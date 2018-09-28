Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı! - Galeri - Fotomaç
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!

    Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Orkan Çınar, forma için savaşmaktansa neden siyah beyazlı kulüpten ayrıldığını ilk kez açıkladı.
    28 Eylül 2018 Cuma, 09:53:26 Güncelleme: 10:06:28
    Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!
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    • 15
    Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!

    Adana Demirspor'un yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Orkan Çınar, ilk kez ayrılık sebebini açıkladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!
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    • 15
    Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!

    Mavi Lacivertli takımı tercih sebebini anlatan Orkan, camiayı benimsediğini ifade etti. Orkan Çınar'ın Radyospor'a yaptığı açıklamalardan satır başları ise şu şekilde;

    Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!
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    • 15
    Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!

    "FUTBOLU ÖZLEDİĞİM İÇİN GELDİM"


    "Benim en büyük tercih sebebim; başımızda olan muhteşem başkanımız Murat Sancak sonrasında benimle çok ilgilenen değerli hocam Hakan Kutlu ve Adana Demirspor taraftarı. Futbolu özlediğim için Adana Demirspor'a geldim."

    Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!
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    Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!

    "Şimdiye kadar Adana Demirspor'da 4 maça çıktım deplasmandaki maçlarımızda bile iç saha coşkusunu hissettim. Adana Demirspor taraftarı, Beşiktaş taraftarı gibi inanılmaz bir atmosfer yaşatıyorlar"

    Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!
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    Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!

    "ALIŞMA SÜRECİNİ ATLATTIM"


    "Son maç bana çok iyi geldi. Futbolu takip edenler sık sık maç oynamadığımı biliyor."

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