Orkan Çınar ayrılık sebebini açıkladı!

"FUTBOLU ÖZLEDİĞİM İÇİN GELDİM"



"Benim en büyük tercih sebebim; başımızda olan muhteşem başkanımız Murat Sancak sonrasında benimle çok ilgilenen değerli hocam Hakan Kutlu ve Adana Demirspor taraftarı. Futbolu özlediğim için Adana Demirspor'a geldim."

