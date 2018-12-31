Monaco’nun Vida ısrarı - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Monaco’nun Vida ısrarı

Fransız basını, Monaco'nun Vida için kesenin ağızını açtığını duyurdu. 7 milyon euro'yu geri çeviren siyah-beyazlılara 9 milyon euro önerildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 00:03:11 Güncelleme: 07:51:53
Monaco’nun Vida ısrarı

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

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Monaco’nun Vida ısrarı

Portekizli yıldız Pepe'nin ayrılmasının ardından Vida'ya da Monaco talip oldu.

Monaco’nun Vida ısrarı

Fransız ekibi ile Beşiktaş'ın, Vida'nın transferi konusunda bir görüşme gerçekleştirdiğini yazan Le Parisien, Monaco'nun 7 milyon euro'luk bir teklif yaptığını, ancak bu teklifin siyah-beyazlılar tarafından az bulunduğunu iddia etti.

Monaco’nun Vida ısrarı

Fransız basınına göre Monaco, ısrarla renklerine katmak istediği 29 yaşındaki savunmacı için siyah-beyazlılara yeni bir teklif daha sundu.

Monaco’nun Vida ısrarı

Fransız yetkililer, Vida için tekliflerini 9 milyon euro'ya yükselttiler. Sezon başında bonservis bedeli için 15 milyon euro'ların konuşulduğu Vida için Beşiktaş yönetimi bu teklifin de yeterli olmadığı yanıtını verdi.

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