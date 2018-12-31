Monaco’nun Vida ısrarı

Fransız ekibi ile Beşiktaş'ın, Vida'nın transferi konusunda bir görüşme gerçekleştirdiğini yazan Le Parisien, Monaco'nun 7 milyon euro'luk bir teklif yaptığını, ancak bu teklifin siyah-beyazlılar tarafından az bulunduğunu iddia etti.



