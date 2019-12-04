Mısır basını Beşiktaş'ı konuşuyor! Mohamed Elneny...
Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna kattığı Mohammed Elneny için Mısır basınında özel bir araştırma haberi yazıldı... Beşiktaş'ın son haftalardaki çıkışına dikkat eden yayın organı Elneny için övgü dolu sözler sarf etti...
4 Aralık 2019 Çarşamba 17:13
Güncelleme: 04.12.2019 17:13
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Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna kattığı Mohammed Elneny için Mısır basınında özel bir araştırma haberi yazıldı...
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Beşiktaş'ın son haftalardaki çıkışına dikkat eden yayın organı Elneny için övgü dolu sözler sarf etti...
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Dolmabahçe'de Kayserispor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrılmıştı...
Son zamanlardaki yükselişi ile dikkat çeken Kara Kartal'da özellikle Abdullah Avcı tarafından Elneny'e yüklenilen 'maestro' görevi işte yaramış ve Mısırlı yıldızın performansını her geçen hafta arttırmıştı...
Beşiktaş'ın yükselişine kayıtsız kalamayan Mısır basını, Elneny'in Kayserispor karşılaşmasında gösterdiği performansa özellikle dikkat çekti...