Mısır basını Beşiktaş'ı konuşuyor! Mohamed Elneny... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Mısır basını Beşiktaş'ı konuşuyor! Mohamed Elneny...

Mısır basını Beşiktaş'ı konuşuyor! Mohamed Elneny...

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna kattığı Mohammed Elneny için Mısır basınında özel bir araştırma haberi yazıldı... Beşiktaş'ın son haftalardaki çıkışına dikkat eden yayın organı Elneny için övgü dolu sözler sarf etti...
4 Aralık 2019 Çarşamba 17:13 Güncelleme: 04.12.2019 17:13
Mısır basını Beşiktaş'ı konuşuyor! Mohamed Elneny...

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna kattığı Mohammed Elneny için Mısır basınında özel bir araştırma haberi yazıldı...

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Mısır basını Beşiktaş'ı konuşuyor! Mohamed Elneny...

Beşiktaş'ın son haftalardaki çıkışına dikkat eden yayın organı Elneny için övgü dolu sözler sarf etti...

Mısır basını Beşiktaş'ı konuşuyor! Mohamed Elneny...

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Dolmabahçe'de Kayserispor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrılmıştı...

Mısır basını Beşiktaş'ı konuşuyor! Mohamed Elneny...

Son zamanlardaki yükselişi ile dikkat çeken Kara Kartal'da özellikle Abdullah Avcı tarafından Elneny'e yüklenilen 'maestro' görevi işte yaramış ve Mısırlı yıldızın performansını her geçen hafta arttırmıştı...

Mısır basını Beşiktaş'ı konuşuyor! Mohamed Elneny...

Beşiktaş'ın yükselişine kayıtsız kalamayan Mısır basını, Elneny'in Kayserispor karşılaşmasında gösterdiği performansa özellikle dikkat çekti...

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