Mısır basını Beşiktaş'ı konuşuyor! Mohamed Elneny...

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna kattığı Mohammed Elneny için Mısır basınında özel bir araştırma haberi yazıldı... Beşiktaş'ın son haftalardaki çıkışına dikkat eden yayın organı Elneny için övgü dolu sözler sarf etti...

4 Aralık 2019 Çarşamba 17:13 Güncelleme: 04.12.2019 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





